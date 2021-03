El chasco de Jorge Fernández en 'La Ruleta de la Suerte: "No estoy muy contento hoy"

Jorge Fernández arrancó la emisión de La Ruleta de la Suerte haciendo una inesperada confesión ante las cámaras de Antena 3. El presentador causó un gran desconcierto a los espectadores al revelar que estaba afectado anímicamente. No obstante, el vasco no decía el motivo por el que se encontraba así.

Hasta los propios concursantes se sorprendieron por las palabras con las que Fernández comenzó dando paso a una de las pruebas de la mañana. "No estoy muy contento hoy, pero es lo que hay. A veces estoy contento, a veces no", señaló.

"Siempre estoy contento, pero llega esto y pienso que a ver si pasa rápido y seguimos jugando", ha continuado diciendo, intrigando a la audiencia y al público asistente al plató de Antena 3. "No me gusta esto", ha insistido.

Jorge Férnandez, desilusionado con la banda de La Ruleta de la Suerte: "Ojalá cambie de opinión"

Fue entonces cuando el vocalista de la banda intentó tranquilizar al presentador, asegurando que "esta le iba a gustar". "Ojalá me hagas cambiar de opinión", ha asegurado Jorge Fernández antes de dar paso a un panel en el que los participantes debían adivinar la letra de una famosa canción de Ozuna, un cantante que no parece gustarle mucho al conductor del concurso.

Después de que una de las concursantes acertara el tema, la banda de La Ruleta comenzó a tocar en directo una versión de la misma: Caramelo, éxito de Ozuna que acumula millones de reproducciones en las plataformas musicales. "No me ha disgustado tanto como yo pensaba. Pero de ahí a que me haya gustado...", ha concluido, desvelando que su disgusto venía por la música que estaba a punto de sonar en el programa de Antena 3.