Roberto Leal desvela lo que nadie sabía de 'Pasapalabra': "Si ocurre, se vuelve a grabar esa parte"

Pasapalabra está viviendo un momento de lo más dulce en su nueva etapa en Antena 3. La longeva supervivencia de Pablo Díaz en el concurso ha hecho que, poco a poco, más fieles se unan cada tarde a su cita con el programa presentado por Roberto Leal. Tanto es así, que el pasado 26 de febrero, el formato registraba su máximo histórico de audiencia (31,6%) después de que el violinista rozara el millonario bote, quedándose a una sola palabra de completar el Rosco.

El gran éxito de Pasapalabra ha hecho que crezca el interés por el concurso de Atresmedia, y todo lo que se esconde detrás de sus grabaciones. De esta manera, Antena 3 publicaba estos días un reportaje en el que Pablo Díaz abría las puertas de su casa para enseñar el 'búnker' en el que se prepara para triunfar en el programa. El tinerfeño abrió las puertas de su casa para enseñar su habitación y desvelar el secreto de su método de estudio para El Rosco.

Ahora, unos días después, Roberto Leal ha explicado cómo se llevan a cabo las grabaciones de Pasapalabra, desvelando algunos secretos desconocidos por los espectadores. El presentador ha revelado lo que ocurre en plató cuando uno de los dos concursantes comete un fallo en la prueba reina del programa.

"Cuando algún concursante falla una pregunta el programa realmente se para, porque hay que mirar si realmente la acepción que ellos dicen es buena o no", empezó confesando Leal. "El programa puede parar cinco, seis, siete o diez minutos, lo que haga falta hasta que nuestro director, subdirectora, lingüista y todo el equipo trabajan buscando esa palabra que han dicho los concursantes y por qué no podría ser válida también", continúa relatando.

Lo que nadie ve de 'Pasapalabra': ¿qué ocurre cuando un concursante falla en El Rosco?

El andaluz explica de este modo el protocolo que se pone en marcha cuando se produce un fallo y él debe dar las explicaciones pertinentes a cada participante. Sin embargo, lo más llamativo es lo que ocurre cuando se da una respuesta por inválida pero, al comprobarlo, el programa se da cuenta de que el participante en cuestión tiene la razón. ¿Qué ocurre en ese caso? Que ese fragmento de El Rosco se vuelve a grabar.

"De hecho ha ocurrido alguna vez, que se vuelve a grabar esa parte. Lo que vemos en casa es que si falla se dice que es un fallo, o que acierta y ya está y se continúa", asegura Roberto Leal, que reconoce que es lo que más le ha sorprendido del formato. "Es una parte muy bonita que, evidentemente, en directo no se podría hacer porque lleva mucho tiempo buscarlo. Pero luego, cuando le dices que lo que ha dicho también es correcto, se pierde en emisión una parte muy bonita que es cuando el público se lleva la alegría junto al concursante. Es algo muy bonito que yo no había vivido antes y me gusta mucho al verlo desde dentro", concluye el presentador.