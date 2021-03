Risto Mejide, perplejo con Irene Montero tras "un año de monserga": "Me alucina"

La Delegación del Gobierno en Madrid decidió este jueves prohibir todas las manifestaciones y concentraciones que estaban previstas para el domingo 7 y el lunes 8 de marzo de 2021 en la región con motivo de la celebración del Día Internacional de la Mujer.

"Se ha tomado la decisión firme de prohibir, por motivos de salud pública, todas las manifestaciones y concentraciones convocadas, en un momento en el que la Comunidad de Madrid sigue siendo uno de los territorios de España con mayor índice de contagios así como de personas hospitalizadas, por encima de la media nacional", indicó el delegado del Gobierno, José Manuel Franco.

La decisión del Gobierno sorprendió a mucha gente, que no entiende por qué no se han prohibido otras manifestaciones masivas en Madrid cuando incluso la incidencia de coronavirus era mucho más alta. Por ejemplo, durante la pandemia se celebraron en la capital protestas en el barrio de Salamanca contra el Gobierno en pleno proceso de desescalada o una concentración negacionista en la Plaza de Colón.

También se han producido manifestaciones en Madrid en contra de La Ley Celáa, y otras en defensa de la cultura, de la sanidad pública o como rechazo al asesinato de George Floyd en Estados Unidos. Incluso hace unas semanas, el pasado 13 de febrero, alrededor de 300 personas se concentraron con proclamas xenófobas y antisemitas en una marcha en honor a los muertos de la División Azul que lucharon al lado de la Alemania nazi.

Risto Mejide estalla contra Irene Montero por defender las manifestaciones del 8M

Ninguna de todas esas concentraciones fueron prohibidas, lo que ha indignado a muchas personas y colectivos feministas. La decisión del delegado del Gobierno en Madrid ha encontrado rechazos hasta dentro del propio ejecutivo. Horas después de anunciarse la prohibición de las marchas, Irene Montero, ministra de Igualdad, lamentaba la "criminalización" que se estaba haciendo del movimiento feminista.

"Hay quienes quieren negarnos el derecho a la calle que tanto nos costó conseguir. La calle para estudiar, para trabajar, para reivindicar y conquistar derechos", declaró durante su intervención. En su discurso, ha apuntado que "como miembro del Gobierno" está "obligada" a cumplir "escrupulosamente" con las recomendaciones de las autoridades sanitarias del país. "Así lo hemos dicho estos días insistentemente", ha indicado, para insistir en la necesidad de "hacer caso a las recomendaciones". "Pero dicho esto, ese cumplimiento con las recomendaciones sanitarias no significa que no sepamos el señalamiento a la lucha de las mujeres, a la lucha feminista por parte de quienes tienen una agenda reaccionaria completamente engrasada", ha denunciado la titular de Igualdad.

En la tarde de este jueves, Risto Mejide se hizo eco de la polémica durante la emisión de Todo es mentira. El presentador escuchó las palabras de Irene Montero y no dudó en cargar contra ella ante las cámaras de Mediaset. "¿Pero qué tendrá que ver? Estamos hablando de un tema sanitario, de un tema de salvar vidas... ¡Qué llevamos más de un año con esta monserga! y ahora resulta que esto es señalamiento al feminismo... ¿pero esto qué es? ¿Esto a qué responde?", empezó diciendo. "El virus no discrimina si tu eres feminista o no eres feminista. Lo que me alucina es que alguien del Gobierno diga eso. Ese comentario de que se está señalando al feminismo yo no lo entiendo", estalló incrédulo el catalán.