El recado de Villarejo a Jesús Cintora nada más salir de la cárcel que le dejó descolocado

El excomisario Villarejo salió de la cárcel y atendió a la prensa nada más poner un pie en la calle. "En directo, para Las cosas claras, ¿qué sabe de la caja b del PP?", le preguntó un periodista del programa de TVE.

"Dígale usted a su presentador que le veo alguna mañana y me parece muy imparcial y muy objetivo", comentó. "Dígale que yo ya quisiera saber algo y me dieran algo de la caja B".

En otro momento, el programa volvió a hablar con él en directo y Villarejo hizo otro comentario que pilló por sorpresa a Jesús Cintora, presentador del espacio de la cadena pública. "Espero que el señor Cintora no se enfade por el tono irónico de esta mañana", comentó. "Le está escuchando ahora mismo", le dijo la reportera. "Dígale a mi amigo Ernesto Ekaizer [colaborador de Las cosas claras] que ya no se acuerda las veces que me ha llamado para tomar un café".

Villarejo, a Cintora: "Le convendría ser más objetivo"

"Quiero que aclare lo del café porque yo jamás he hablado con este señor ni le he pedido tomar un café", dijo después Jesús Cintora, que no había entendido que se refería a Ekaizer. "Pregúntale a quién se refiere", pidió Cintora a la reportera.

"Ernesto Ekaizer", confirmó Villarejo, que también hizo un comentario sobre el presentador cuando la periodista le trasladó que "Jesús Cintora no le conoce". "No se acuerda pero algunas veces hemos coincidido y me parece un gran profesional solo que convendría ser más objetivo", comentó Villarejo. "Pregúntale dónde hemos coincidido, porque yo no lo recuerdo", replicó Cintora. Cuando la conexión ya acabó, el presentador insistió en la misma idea. "Yo no le conozco de nada. Él sabrá lo que dice por ahí".