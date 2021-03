Consuelo Ordóñez se enfrenta a Xabier Fortes por ETA: "No ha sido derrotada, le han dado lo que pidió"

Xabier Fortes entrevistó este jueves a Consuelo Ordóñez en el programa La noche en 24h, de TVE, para comentar el acto del Gobierno en el que se destruyeron 1.400 armas de bandas terroristas, la mayoría de ETA, mediante una apisonadora.

La hermana del concejal del PP en San Sebastián Gregorio Ordóñez, que asesinado por ETA en 1995, es presidenta de Covite, una de las asociaciones de víctimas de esta banda terrorista. En su intervención en el programa se mostró muy crítica con el acto, que ha sido tachado de propagandístico por muchos sectores.

"¿No cree que es una buena imagen que esas armas sean pasadas por una apisonadora que es el Estado, que ha derrotado a ETA? Me llama la atención que usted diga que ETA no ha sido derrotada, yo creo que sí", dijo el presentador de TVE.

"ETA ha dejado de matar porque le han concedido las exigencias que pidió"

Consuelo Ordóñez fue muy clara en su exposición. "El Estado no ha derrotado a ETA. No", dijo. "ETA ha dejado de matar porque le han concedido las exigencias que pidió para dejar de matar", expuso Consuelo Ordóñez. "¿Qué exigencias son? Porque los presos siguen en la cárcel", deslizó Xabier Fortes. "Pues mira, legalización de su brazo político, la primera", dijo Ordóñez. "¿Y los etarras que asesinaron o dejaron heridas a la mitad de las víctimas que no han tenido justicia ni sentencia? ¿Dónde están?".

