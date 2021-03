Monumental discusión entre Risto Mejide y Pilar Rahola a gritos: "¡No te lo acepto!"

Risto Mejide y Pilar Rahola protagonizaron un tenso debate en Todo es mentira (Cuatro) a propósito de los últimos altercados en Barcelona durante las protestas por la encarcelación de Pablo Hasél. En una de estas revueltas, una joven perdió un ojo por el disparo de una pelota de foam.

"Condeno los actos de violencia, pero hay muchos infiltrados de otros países", dijo la colaboradora. "Hay que reprimir la violencia, pero la policía no puede ir sacando ojos por ahí", protestó Pilar Rahola cuando hablaba de lo sucedido en estas "manifestaciones".

El presentador no estaba de acuerdo con denominar así estas concentraciones. "Tú lo llamas manifestación, pero era una concentración de delincuentes. Si mi hija se va a un sitio plagado de delincuentes, sé que es más peligroso que se vaya ahí que a una manifestación", expuso.

"Me parece inaceptable que vincules la chica que perdió un ojo con esta situación", se quejó Rahola, mientras que Risto intentaba explicar el contexto en el que se había producido todo. "Su amiga dijo que estaba lanzando adoquines. La amiga era la manifestante, se apartó y le cayó a ella la pelota de foam. Si te metes en una acción violenta, te vas a llevar una carga policial", dijo el presentador.

"Ellos disparan también. ¿Lo van a pedir 'por favor'?"

"¡Como sabes que estaba en una acción violenta!", volvió a protestar Rahola. "¡Porque lo dijo su amiga! Nadie desea que pierda un ojo. Los Mossos intentan disuadir a una gente que lanza adoquines", continuó Risto, que insistió en que la policía tiene que tener métodos para defenderse en ese tipo de revueltas. "Ellos disparan también. ¿Lo van a pedir 'por favor'?", comentó el presentador. "Tienen que disparar, tienen que hacer algo, Es la herramienta que les hemos dado para disuadir a los violentos, porque son violentos. No son manifestantes pacíficos que creen en la libertad de expresión. Nadie quiere que pierda un ojo".

"La policía tiene armas para reprimir sin llegar a mayores. No se puede hacer en la cara con una bola de foam", continuó Rahola, que estaba de acuerdo que que la violencia "no se justifica" y en que "la policía tiene que reprimir". "Pero no que una joven de 19 años pierda un ojo. Ese policía tiene responsabilidades".

Risto: "¿De verdad crees que la policía va con la intención de sacar un ojo?"

En definitiva, ambos estaban de acuerdo, pero Rahola pedía que se reprimiese sin llegar a sacar un ojo... "¿De verdad crees que la policía va con la intención de sacar un ojo? ¿Crees que fue fortuito o aposta?", preguntó el presentador. "¡Tampoco creo que la joven fuese pensando que iba a enfrentarse a la policía y le iban a sacar un ojo!", contestó Rahola. "¡Hombre, después de tres días de altercados y ves a tu amiga lanzando adoquines. No seamos ingenuos ahora! Es fortuito y lamentable. Me duele, pero es una acción policial intentando disuadir. Y la policía tiene que tener herramientas para hacerlo".

"Hay que revisar lo que ocurre cuando estamos en manifestaciones de este tipo", insistió Rahola. Pero Risto volvió a repetir que no era una manifestación. "Que no son manifestaciones: son enfrentamientos con violentos. Y si te metes, es posible que pilles, aunque sea un moratón de un porra. No te lo acepto, no es una manifestación. No nos pondremos de acuerdo".