El impresionante 'bofetón' de Sandra Barneda a Manuel en 'La isla de las tentaciones': "¿Y tu madre?"

Los concursantes de La isla de las tentaciones se han enfrentado a nuevas hogueras, donde han podido ver qué han hecho sus respectivas parejas durante los últimos días en sus Villas.

Manuel había tenido sexo con Fiama a escondidas, dentro del cuarto de baño, sin que las cámaras lo pudiesen captar. Por ese motivo, el programa le castigó sin ver los vídeos de Lucía.





Sí los pudieron visionar, sin embargo, sus compañeros para que luego se lo contasen a él. En las imágenes se veía a Lucía jugando con Isaac 'El Lobo' en la piscina y, luego, durmiendo mientras se acariciaban. Los compañeros de Manuel creyeron ver un beso entre Lucía e Isaac que nunca existió, pero así se lo transmitieron al joven, que estalló.

El impresionante zasca de Sandra Barneda a Manuel

"Cuando su madre vea esto no la va a reconocer", dijo en presencia de Sandra Barneda, que no se pudo contener y le respondió con un zasca que fue aplaudido por todos. "¿Y cuando tu madre te vea a ti?", preguntó la presentadora. Hay que recordar que Manuel se besó con dos en una noche y se ha acostado con Fiama.

"Yo te digo que sí porque mi madre sabe de qué pie cojeo yo. Mi madre sabía cómo soy yo. Mi madre antes de entrar me dijo 'ten cuidado que la vas a liar' y la he liado. Pero ella lo sabía. Su madre no", explicó Manuel. Barneda acabó riéndose.

Manuel: "Cuando la madre de Lucía vea las imágenes, no la va a reconocer"@SandraBarneda: "Y cuando tu madre vea lo que has hecho, ¿te reconocerá?" ???????????????????? #LaIslaDeLasTentaciones8 https://t.co/aRYuaXgbVm pic.twitter.com/sT8xxptaN1 — La Isla de las Tentaciones (@islatentaciones) March 4, 2021

