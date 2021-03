El motivo por el que Naím Thomas ('OT') no ha acudido al funeral de Álex Casademunt: "Nadie tiene derecho a juzgarlo"

La gran mayoría de los concursantes de la primera edición de Operación Triunfo se han desplazado hasta Mataró (Barcelona) para asistir al funeral de Álex Casademunt, que falleció el pasado martes por la noche en un trágico accidente de tráfico. Sin embargo, hay unos pocos a los que les ha sido imposible asistir: Mireia Montávez, Juan Camus y Naím Thomas.

El último de ellos ha querido lanzar una emotiva y sincera carta en la que ha explicado los motivos por los que no ha podido estar presente en la capilla ardiente en la que se ha velado el cuerpo sin vida del cantante.

Allí comparecieron ante la prensa Rosa, Bisbal, Bustamante, Manu Tenorio, Verónica, Nuria Fergó, Gisela, Alejandro Parreño, Javián y Geno. Chenoa y Natalia también viajaron este miércoles a Mataró para estar junto con la familia de Àlex, pero tuvieron que regresar a Madrid a última hora de la noche por motivos personales.

Naím Thomas se sincera en una emotiva carta: ¿por qué no ha ido al funeral de Àlex Casademunt?

Antes de que se hiciera cualquier tipo de especulación sobre su ausencia en el velatorio, Naím Thomas ha querido lanzar un texto a través de Instagram en el que ha explicado los motivos por los que no ha podido viajar hasta Barcelona. "Necesito sacarlo fuera", empieza advirtiendo el triunfito.

"Nadie sabe lo de nadie. Nadie conoce cuán hondo te llegan las cosas, cuánto te afectan dichas cosas, únicamente quien vive cada día contigo. Yo soy una persona fuerte", se explica el artista antes de enumerar algunos de los trágicos sucesos a los que ha tenido que enfrentarse en la vida. "He salvado la vida de mi madre en pleno ictus, he tirado emocionalmente de mi familia tras el fallecimiento de mi hermana, he apoyado a mis padres cuando mi hermano se suicidó...", ha rememorado.

"Soy la típica persona que, cuando el barco se hunde, yo lo salvo, y una vez salvado, se queda en estado catatónico durante dos semanas sin decir una palabra, pero eso no quita cuánto te afectan las cosas. Nadie tiene derecho a juzgarlo", ha continuado defendiendo para finalmente aclarar.

"No he podido ir a Barcelona, entre otros motivos, porque tengo trabajo todos estos días y no puedo hacer un paréntesis. Me hubiera gustado dar todo mi apoyo a su familia, con la que hablé e hice hincapié en este tema, y arropar a mis compañeros que han podido estar allí. Os pido disculpas, no pretendo tener ningún protagonismo en estos momentos", ha aclarado. "Es el desahogo de esa persona que casi nunca se desahoga", concluye.

