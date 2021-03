Pedrerol, pillado en 'El Chiringuito': su reacción al gol de Piqué con el Barça deja claro de qué equipo es

A comienzos de esta semana, Josep Pedrerol visitó el plató de Más Vale Tarde, donde Mamen Mendizábal trató de retratarlo, desvelando ante las cámaras de La Sexta que el catalán es seguidor del Real Madrid, algo que él negó enseguida entre risas.

Y es que este es uno de los grandes misterios que rodean a la figura del presentador de El Chiringuito. Y aunque él haya insistido varias veces en ser forofo del F.C. Barcelona, muchos creen que se trata de una estrategia para esconder su inclinación por el Real Madrid en la tertulia de Mega.

En una entrevista con ECOTEUVE.ES, Cristóbal Soria aseguró que "lo peor" de Pedrerol es que "muchas veces se le nota el tufillo a vikingo [madridista] que tiene". "Que es del Barça no se lo cree ni él", señaló antes de afirmar que no sabe los motivos por los que Pedrerol dice ser culé. "No sabría responderte a eso... Pero vamos, que el tufillo a merengue lo lleva encima desde que se levanta hasta que se acuesta", insistió su amigo.

La reacción de Pedrerol al gol del empate del Barça contra el Sevilla

Este martes, muchos seguidores de El Chiringuito han resuelto sus dudas sobre si Pedrerol dice o no la verdad cuando se define como aficionado al F.C. Barcelona. Y es que las cámaras de El Chiringuito Inside, canal del programa en Youtube, pillaron la reacción que el presentador de Atresmedia tuvo al gol de Piqué en el minuto 94 que mandaba la eliminatoria contra el Sevilla en Copa a la prórroga.

En las imágenes, se pudo ver a Jota Jordi, culé declarado, enloqueciendo al tanto del defensa blaugrana. Sin embargo, muchos se dieron cuenta de que, de fondo, se podía ver a Josep Pedrerol saltando de alegría en una reacción aparentemente espontánea. ¿Ha despejado así el catalán las dudas sobre el equipo al que apoya?

