El 'youtuber' Rubén Gisbert deja por los suelos a los políticos en 'Horizonte': "España ya estaba tullida"

Iker Jiménez analizó en Horizonte el futuro de nuestro país cuando se de por terminada la pandemia. La gran pregunta es si España podrá recuperarse o si, por el contrario, sufrirá otra gran crisis económica. Rubén Gisbert, conocido youtuber, habló sin tapujos sobre las causas por las que estamos en la cuerda floja... y no por el coronavirus expresamente.

"Las causas están sujetas a una serie de factores y condicionantes que no siempre tienen que ver con lo más aparente", dijo el divulgador político para proceder a su argumentación. "Se va a aprovechar de esta crisis la gente que más tiene, pero el grueso de la sociedad como los autónomos están siendo vilipendiados día a día.

"Esto tiene una consecuencia y es que vivimos en un estado que no garantiza la seguridad del patrimonio de los ciudadanos y de los derechos más fundamentales", señaló el conocido 'youtuber'. "Decir que una serie de consecuencias sobrevenidas nos han llevado a que, por ejemplo, la hucha de pensiones esté vacía y no haya dinero, me parece alarmante".

Rubén Gisbert: "Los autónomos han sido vilipendiados"

"En este país hemos tenido en los últimos años 587 casos de corrupción con 4.000 políticos implicados, que sepamos. Un país donde se ha robado de las arcas públicas de los ciudadanos 124.000 millones de euros", aseguró el también abogado.

"Dinero hay, lo que hace falta poner son mecanismos y límites de control a quien controla el dinero. La clase política hace las leyes, las ejecuta y encima se reparte el CGPJ", señaló. Su discurso se ganó los aplausos de buena parte de la audiencia y de Antonio Miguel Carmona.

"Es muy ingenuo pensar que lo que ha pasado es solamente por el Covid, ¡no! Si le quitas las muletas a una persona tullida en una cuesta abajo, sí, le has quitado las muletas, pero de base esa persona ya está tullida, y España ya estaba tullida".