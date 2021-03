Soraya Arnelas cuenta que fue "una mujer maltratada": "Operación Triunfo' cambió mi vida"

A Soraya Arnelas le cambió la vida gracias a Operación Triunfo. La cantante se ha abierto en canal al contar que fue una mujer maltratada en el pasado. "Yo tenía una pareja que era de todo menos buena persona. Era un tipo bastante nocivo, me maltrataba psicológica y físicamente".

Así de sincera habla Soraya con la soprano Pilar Jurado en su canal de YouTube Pilar&Friends. La extremeña reconoce que no se pensó dos veces apuntarse a las pruebas del talent: "Me agarré a la oportunidad porque si no iba a ese casting no sé cómo hubiese terminado hoy en día".

"Fui una mujer maltratada psicológica y físicamente. Lo que pasa es que nunca lo conté". Soraya explica por qué ha querido contarlo ahora y no en su momento. "Ahora, con el paso de los años, no me apetece hablar de ello, pero lo cuento como parte del proceso de evolución que he tenido para que la gente sepa cómo soy y cómo he llegado hasta aquí con qué carácter".

"La música me salvó de estar viviendo con una persona que no me hacía nada bien", sigue diciendo Soraya que, en ningún momento aclara si se trata de la pareja que la visitó en la Academia de OT.

Cuando entró en el programa "por fin me dejaron ser la persona que soy, me liberé de aquel personaje. Por fin iba a ser yo. Doy las gracias a Operación Triunfo, a cómo empezó todo aquello. Sin querer, me dejaron volar".

