Belén Esteban: "Tengo un año de contrato con la productora, yo no soy de la cadena"

La ausencia de Belén Esteban durante dos semanas en Sálvame generó un sinfín de rumores sobre el futuro de la colaboradora en el programa de Telecinco. Muchos llegaron a situarla en Viva la vida, el programa que dirige su gran amigo Raúl Prieto.

Belén volvió hace unos días y dejó claro que iba a seguir en Sálvame. No obstante, Carlota Corredera le sacó el tema este miércoles, aprovechando que era la primera vez que se veían.

"Belén, pensaba que estabas en Viva la vida", bromeó la presentadora. "Estoy contenta de que te quedes, vamos, de que no te vayas", añadió la comunicadora.

Carlota Corredera tampoco tiene contrato con la cadena

"Hay gente que tiene ganas de que me vaya para allá, Pero su gozo en un pozo. El otro día lo dije muy claro, si cada vez me ponen en Viva la vida porque mi hermano y amigo Raúl Prieto está allí, yo tengo un contrato con esta cadena de un año", dijo. "Con la productora", le corrigió Carlota. "Sí, perdón, con La Fábrica, que yo no soy de la cadena", matizó Belén. "Yo tampoco, hija", apuntó Corredera.