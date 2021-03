Miguel Ángel Silvestre deja en shock a Pablo Motos al confesar cómo duerme: la extraña manía del actor

Pablo Motos recibió este miércoles la visita de Miguel Ángel Silvestre y Lali Expósito, protagonistas de Sky Rojo, nueva serie de los creadores de La casa de papel que llegará a Netflix el próximo 19 de marzo. Los actores desvelaron el El Hormiguero algunas de las claves de la ficción que promete convertirse en el próximo pelotazo de la plataforma de pago.

Aprovechando su presencia en el plató de Antena 3, Pablo Motos quiso conocer algunas curiosidades personales sobre sus invitados. Así, Silvestre acabó desvelando las manías que tiene antes de meterse en la cama. El intérprete aseguró que para él es imprescindible que no le entre aire por ninguna parte de su cuerpo.

"Si me entra aire por los riñones me despierto, no puedo. Entonces los calzoncillos muy subidos y selladito", empezó confesando entre risas el valenciano. "Duermo con los calzoncillos subidos por encima de la camiseta", aseguró Miguel Ángel, quien ha confesado que a veces le pasan cosas extrañas mientras duerme. "Me levanto y gritó 'quién hay ahí, quién es' y luego tardo un segundo en dormirme, pero la persona que está al lado...", explicó, provocando las carcajadas de los presentes.

Miguel Ángel Silvestre y Lali Expósito responden a los rumores de romance entre ellos

Finalmente, Miguel Ángel y Lali se hicieron eco de los rumores que en la prensa extranjera han circulado sobre una supuesta relación entre ambos. Los actores lo han desmentido, aunque Silvestre ha reconocido que ojalá fuera cierto.

"La fantasía mía, sí. Yo llegaba enfadado porque eso es lo que decía la prensa, luego yo... En redes sociales me decían de todo: 'Cuidado, no te pases ni un pelo. Muchas veces pienso y hablo a mi representante o a mi madre para ver qué hacemos o qué decimos y ambas me dicen que el mundo es más importante. Pero aquí te digo que ¡ojalá!", concluyó.