El secreto mejor guardado de Pablo Díaz: así es el 'búnker' en el que se prepara para triunfar en 'Pasapalabra'

Pablo Díaz se ha convertido en menos de un año en una de las principales estrellas de Antena 3. El joven tinerfeño llegó a Pasapalabra a finales de junio de 2020, logrando ser el primer participante que logró plantar cara a Nacho Mangut. Este finalmente cayó expulsado en septiembre y, pocas semanas después, llegó Luis de Lama para convertirse junto al violinista en los duelistas más longevos de toda la historia del concurso.

En la última semana, Pablo Díaz ha paralizado hasta en dos ocasiones los corazones de cerca de 4 millones de espectadores que siguen cada día Pasapalabra. El pasado jueves 25 de febrero y el pasado lunes 1 de marzo, el concursante se quedó a tan solo una palabra de completar el Rosco y alzarse con el millonario bote que pone en juego el programa.

Lea también: Pablo Díaz vuelve a rozar el bote de Pasapalabra: el rosco de infarto que esta vez Antena 3 no promocionó

¿Pero cómo ha logrado Pablo llegar tan alto? El propio músico ha desvelado el secreto de su éxito en un reportaje para Antena 3 en el que abre las puertas de su casa, para compartir a los espectadores el 'búnker' en el que se prepara y estudia cada día para El Rosco de Pasapalabra: su dormitorio.

Pablo Díaz lo pasó mal en su debut en 'Pasapalabra'

Antes de entrar en materia, Pablo Díaz desvela los motivos por los que decidió presentarse al concurso. "Lo veía con mi abuela Conchita y, de los concursos de la tele, es el que más me ha gustado. Cuando me presenté, había estudiado bastante, iba con cierta preparación y con confianza de que podía estar en bastantes programas. Viví el primer programa con muchos nervios, porque además estuve a puntito de irme en aquella Silla azul. Nunca había estado en un programa, todo era nuevo para mí, pero a medida que íbamos grabando me empecé a sentir más cómodo, como en casa", empieza explicando.

Pablo Díaz reconoce que lo pasó un poco mal durante sus primeras grabaciones [en su etapa en Telecinco], ya que se encontraba muy nervioso y no sabía cómo actuar ante las cámaras de televisión. Sin embargo, poco a poco todo fue rodando y se empezó a sentir más cómodo. Tras caer eliminado y tiempo después de que Pasapalabra saltase de Telecinco a Antena 3, Díaz cuenta que sintió la necesidad de volver a presentarse, ya que había invertido mucho tiempo en prepararse para el programa.

Así es un día de grabación de 'Pasapalabra'

Desde su habitación, Pablo Díaz ha reconocido que grabar Pasapalabra es un trabajo algo cansado, ya que se enfrentan a largas jornadas de grabación. "Me recogen a las 8 y media de la mañana. Llegamos al programa y podemos hablar un poquito tanto con mi rival como quien va a la Silla azul, y empezamos las grabaciones a eso de las 11 más o menos. A partir de ahí grabamos tres programas. Grabamos dos entregas seguidas y realizamos una pausa para comer, y después grabamos un tercer programa por la tarde. Al grabar tres programas notas mucho el cansancio, sobre todo en el tercer programa, que encima es después de comer y es la hora de la siesta", ha admitido.

Lea también: El bonito gesto de Roberto Leal a Christian Gálvez: el motivo de su ausencia en el especial de Pasapalabra

"Grabamos dos o tres días a la semana, y eso al final se va notando en según qué punto de la semana te encuentres. Pero bueno, para eso también ayuda el magnífico equipo que hay en el programa", destaca el tinerfeño, que ha aprovechado la ocasión para deshacerse en elogios hacia el presentador del formato. "Roberto Leal es una persona maravillosa, se comporta igual de gracioso y cariñoso fuera de cámara. Todo el equipo técnico es estupendo".

Así estudia Pablo Díaz para triunfar en 'Pasapalabra'

Finalmente, Pablo ha respondido a la pregunta que muchos se hacen: ¿Cómo se prepara para triunfar en Pasapalabra? "Una parte de mi estudio pasa por 'stremear' en Twitch, donde se me ve a mí estudiando como lo hago normalmente, repasando las palabras que ya me he apuntado con una aplicación que tengo aquí, y después apuntándome palabras nuevas buscando en Google o Wikipedia", desvela.

"La otra parte de mi metodología es el estudio que yo hago caminando por el barrio. Tengo la misma aplicación y voy caminando y estudiando a la vez, que es una cosa que me encanta", explica antes de reconocer todo lo bueno que le ha traído su participación en el mítico concurso de Antena 3. "Obviando la parte económica y de reconocimiento, Pasapalabra me ha ayudado mucho a esforzarme un montón y dar lo mejor de mí. Si no haces eso, teniendo unos rivales de categoría como los que yo he tenido, no tendría nada que hacer", concluye.

</p>