"¿Sí o no?": una pregunta repetida ocho veces a Irene Montero desata un bronco rifirrafe en TVE

El choque entre Mónica López e Irene Montero no fue el único momento de tensión que se vivió durante la visita de la ministra de Igualdad al programa La hora de La 1, de TVE.

"Yo le voy a preguntar sobre sus presuntos privilegios", comenzó Paloma Cervilla, tertuliana habitual del programa de la cadena pública. "La Fiscalía ha pedido al juez que investigue si usted a la cuidadora de su hija como un alto cargo de un suelo de 51.000 euros. Si hay que investigar los presuntos privilegios de la Jefatura del Estado, también habrá que investigar en el Congreso sus presuntos privilegios, habrá que investigarlo todo, porque todo es presunto".

Lea también: Risto Mejide: "Estoy harto; si no bailas el agua a Podemos, eres un fascista"



Irene Montero respondió con una pregunta. "Y cuando todo quede archivado, ¿quién repara el daño?", dijo. "¿Quién repara el daño de esas portadas, quién repara el daño de esas preguntas hechas por periodistas que analizan escrupulosamente esos casos? ¿Quién repara esos daños?", continuó. "Yo le auguro que eso va a terminar como las decenas de casos que sobre Unidas Podemos se llevan a los tribunales y quedan archivados. ¿Quién repara el daño?", insistió.

Montero: "¿Y qué me quiere decir usted con eso?"

Cervilla expuso que "hay otros casos de otros políticos que también han sido condenados en público y la justicia les ha dejado libres". "¿Y qué me quiere decir usted con eso?", contestó Montero. "Pues eso mismo. ¿Quién repara el daño ese?", se preguntó la periodista. "Si se lo estoy preguntando yo a usted", rebatió la ministra.

Lea también: TVE la vuelve a liar: usa la foto de Leonor y Sofía para hablar de la vacunación de las infantas Elena y Cristina

La colaboradora de La 1 insistió. "Habrá que investigarlo todo. ¿Apoyarán en el Congreso cuando se investigue?", volvió a preguntar. Sin embargo, Montero recuperó la estrategia anterior. "¿Quién repara el daño cuando todo esté archivado?"

"¿Sí o no?": la pregunta repetida ocho veces a Irene Montero

"No me está contestando", se quejó Cervilla. "Le estoy contestando con claridad: eso quedará archivado como otros casos e infamias contra Unidas Podemos. Quién reparará ese daño de esas portadas, tertulias, horas de televisión... que luego no rectifican al mismo nivel que se ha publicado", respondió Montero, mientras que la periodista le volvió a preguntar si lo iban a apoyar o no en el Congreso. Se lo dijo hasta en ocho ocasiones.

Lea también: TVE desvela el dinero que cobra Jesús Cintora por cada programa de 'Las cosas claras'

Más tarde, lo volvió a exponer en Twitter: "Irene Montero no me ha respondido a la pregunta de si hay que investigar sus presuntos privilegios por contratar como alto cargo del Ministerio de Igualdad a la niñera de su hija. Era muy fácil ¿apoya investigarlo en el Congreso igual que investigar al Rey emérito? ¿sí o no?"

Irene Montero no me ha respondido a la pregunta de si hay que investigar sus presuntos privilegios por contratar como alto cargo del Ministerio de Igualdad a la niñera de su hija. Era muy fácil ¿apoya investigarlo en el Congreso igual que investigar al Rey emérito? ¿sí o no? https://t.co/KdZxjYxFkY — Paloma Cervilla (@PalomaCervilla) March 3, 2021