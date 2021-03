Risto Mejide: "Estoy harto; si no bailas el agua a Podemos, eres un fascista"

El programa Todo es mentira, de Cuatro, recibió este miércoles a Tatiana Ballesteros, autora de un vídeo viral sobre los políticos. La invitada negó que tras su discurso estuviera ningún partido y pidió que no se lo apropie la extrema derecha.

Risto Mejide, presentador del programa, quiso hacer una reflexión, más allá del vídeo de Ballesteros, sobre lo que está ocurriendo en la política y en los medios.

"Se utiliza una expresión que es la de 'blanquear el fascismo' que es horroroso. Resulta que ahora que cualquiera que no comulgue con un parido político en concreto, no voy a esconderme, con Podemos resulta que el que no le baile todo el día el agua a Podemos, es un fascista, ¡yo estoy harto de esto también!", sentenció el presentador.

Risto: "Nos llaman fachas porque no bailamos el agua a Podemos"

"La gente que trabajamos en esto estamos hartos. Estamos hartos de que el panfleto de Dina Bousselham llamándonos a todos fachas porque no les bailamos el agua. Igual que no se la bailamos a Vox, el PSOE o el PP", dijo. "El problema no está en las etiquetas que cada uno ponga, el problema está en que esta gente sí que está 'pintando' las casas de los comunicadores, de manera metafórica ¿eh? Y ese es el problema, que nos denigra a todos como sociedad".

Asimismo, Mejide planteó que los partidos han permitido que "que cuando uno habla de esos problemas, por muy populista que sea el vídeo de Tatiana, todos pensemos en un partido y no en los demás. Igual ese es el problema".