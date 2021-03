La llamada telefónica de 'Sálvame' a Àlex Casademunt un día antes de morir

La educación y el buen trato de Àlex Casademunt con los medios de comunicación quedó demostrada una vez más en la conversación que el cantante tuvo con Sálvame un día antes de morir en un trágico accidente de coche en Mataró.

El programa se puso en contacto para preguntarle sobre algunas polémicas relacionadas con David Bustamante, su compañero de OT, y un exasesor del artista. "Jamás imaginamos que iban a ser sus últimas declaraciones públicas".

"Sobre ese tema no tengo mucho que decir, la verdad. Me sabe mal, pero no tengo mucho que decir. No seré yo quien diga nada, ni de coña, ¿vale?", respondió al programa, que emitió la conversación este miércoles, 3 de marzo. "Además, no estoy viendo el programa, lo está viendo mi madre, ahora me pondrá al día cuando llegue a casa", añadió.

"Nadie tendría que hablar de la vida privada de nadie"

"Nadie tendría que hablar de la vida privada de nadie", apuntó Casademunt, siempre en tono muy cordial. Un personal mánager es la persona de más confianza del artista. Si ya ni en esto puedes confiar estás completamente perdido en esta profesión".

Cuando el programa le preguntó por la relación de Bustamante con Paula Echevarría, Casademunt también fue muy educado. "De eso no pienso decir nada porque es su vida privada y no tengo ni idea". Sobre Begoña Alonso, ex de Bustamante, Àlex fue igualmente discreto': "Con Begoña hice una serie en México y le tengo mucho cariño también, lo que hayan tenido como pareja es su problema, pero agua pasada no mueve molinos, ¿no dicen?".

