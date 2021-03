Belén Esteban explota por la vacunación de las Infantas Elena y Cristina: "¡Es alucinante, colega!"

Sálvame se ha hecho eco este miércoles de la polémica del día: las infantas Elena y Cristina se vacunaron en Emiratos aprovechando una visita a su padre, el rey emérito. Lejos de disculparse, las hermanas del Rey Felipe VI se han justificado: "Se nos ofreció y accedimos".

Esto ha provocado la indignación de Belén Esteban. "¡Es alucinante, colega!". La colaboradora de Telecinco no se ha podido contener porque aun sigue esperando la vacuna y, recordemos, que es persona de riesgo al tener diabetes. "¿Cuándo nos van a vacunar a los enfermos crónicos?".

Belén Esteban: "¿Cuándo nos van a vacunar a los enfermos crónicos?"

"Si me pueden decir una fecha porque tengo a mi doctor en el ambulatorio, el doctor Ortiz, que me aguanta, y me dice que ellos no deciden, viene todo del ministerio de Sanidad", se ha quejado.

Carlota Corredera también ha mostrado un tono muy crítico: "Todos sabemos la importancia que tienen nuestras Infantas en nuestras vidas y en que son parte de la institución. Con cargo o sin cargo, los Presupuestos Generales del Estado, me da exactamente igual. Es horroroso lo que han hecho".

