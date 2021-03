Ágatha Ruiz de la Prada recula y matiza su perdón a Juan del Val: "Era eso o ir a juicio"

Ágatha Ruiz de la Prada sorprendió este martes 2 de marzo a sus seguidores lanzando un comunicado en el que pedía perdón de forma pública a Juan del Val. La diseñadora no encajó de la mejor forma la crítica que le hizo el miembro del jurado de El desafío la prueba en la que ella tuvo que interpretar la coreografía de la apertura de la película La la land. "El peor playback que he visto", opinó el marido de Nuria Roca.

La concursante, enfadada, aseguró que "se envalentonó en mi valoración y se le fueron los papeles. Se puso muy tonto y estuvo muy mal, no era necesario llegar a ese punto". Ágatha llegó a referirse de él como "el tal Juan del Val" y llamarle "imbécil". De hecho, algunas voces apuntaron a que la modista estuvo a punto de abandonar para siempre el programa de Roberto Leal.

Este martes, unos días más tarde, diseñadora pidió disculpas al juez a través de sus redes sociales. "Pido disculpas a Juan del Val por las declaraciones que hice en los medios de comunicación con relación a la valoración que realizó de mi actuación en el programa El Desafío". "Debo reconocer que sus palabras no fueron ofensivas (ni siquiera en los cortes que la productora no emitió) y que mi reacción al respecto fue desmedida e injustificada. Espero que Juan pueda aceptar mis disculpas", concluye.

Ágatha Ruiz de la Prada matiza su perdón a Juan del Val

La cosa no ha quedado ahí y, este miércoles, Ágatha Ruiz de la Prada ha matizado su perdón, aclarando por qué decidió lanzar su escrito de disculpas. "El comunicado me lo han exigido sus abogados, era un retracto, era un comunicado de retracto. Un besito. No es que se me haya ocurrido levantarme por la mañana y decir voy a escribir", ha empezado diciendo.

"No, ha habido abogados de por medio, pero con todo el lío que tengo yo ahora me voy a meter con abogados, no gracias", ha añadido. "Era eso o ir a un juicio, francamente prefiero hacer eso", ha concluido la concursante del programa de Antena 3 en palabras a Chance.