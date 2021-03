Cárdenas estalla por la polémica filtración de la muerte de Álex Casademunt en redes sociales

La muerte de Álex Casademunt a los 39 años a causa de un accidente de tráfico ha impactado a toda España. La noticia se filtró en redes sociales de madrugada generando un gran desconcierto ya que la información no era oficial. Horas más tarde, su agencia de representación lo confirmó.

Precisamente, la forma en la que ha trascendido el trágico desenlace del que fuera concursante de OT ha sido criticada por Javier Cárdenas. "No nos lo hemos querido creer hasta la confirmación oficial por la forma tan 'cruel' en la que se informó de la noticia", escribió en su cuenta de Twitter.

El locutor de Europa FM amaneció este miércoles en su matinal, Levántate y Cárdenas, mostrando su rechazo por cómo se habían desarrollado los acontecimientos: "Esa no es la forma de decir las cosas, con semejante frialdad, ante la muerte de una persona conocida".

Cárdenas, sobre Álex Casademunt: "Se quería beber la vida de un trago"

Cárdenas ha elogiado la labor de las patrullas ciudadanas, como la de Mataró, pero ha atizado con dureza a la persona que difundió la noticia en Instagram, al parecer, un allegado de un técnico sanitario de la localidad catalana.

"¿Sabes cómo le habrás hecho sentir a la familia? ¿Tú te crees que es normal lo que has hecho, el dolor que has provocado?", ha preguntado Cárdenas. "Estoy seguro que sus compañeros no estarán de acuerdo con la forma en la que este chico ha hecho este comunicado".

Javier Cárdenas coincidió con Álex Casademunt en Hora punta, el programa que emitió durante un tiempo La 1 en su access prime time y que fue cancelado tras diversas polémicas. "He puesto un mensaje en Twitter, que 'ojalá encuentre lo que tanto buscaba', porque Àlex iba tan rápido por la vida que parece que siempre estaba buscando algo. Se quería beber la vida de un trago, tenía una energía tremenda".

