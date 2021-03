Tenso cara a cara entre Tatiana Ballesteros y Verónica Fumanal: "Tu vídeo no es fascista, es populista"

Tatiana Ballesteros ha acudido al plató de Todo es mentira para responder a las acusaciones que se están haciendo después de protagonizar un vídeo que se ha hecho viral. En él, esta criminóloga de 28 años critica a los políticos por su gestión de la pandemia. "España necesita un capitán", dice entre otras cosas.

Sin embargo, tal y como ha detallado el propio Risto Mejide, tras la publicación del vídeo han salido presuntas informaciones diciendo que Tatiana estaría financiada por la ultraderecha. A Tatiana la acusan de "fascista".

"No me podía ni imaginar que se pusieran a indagar sobre mi pasado", ha dicho la joven asegurando que en su web explica que trabajó en el programa La noche de autos, de Radio ya, "una radio fundada por el yerno del fundador de La Falange", en palabras de Risto.

Tatiana ha negado que haya algún partido detrás de su mensaje ni cualquier tipo de financiación y ha insistido en que la extrema derecha no se apropie de sus palabras. "Yo puedo pedirlo, pero no es cosa mía si no me hacen caso".

A continuación, Verónica Fumanal ha plantado cara a Tatiana al asegurar que el vídeo era "populista". "Utiliza conceptos y los mezcla, y dice afirmaciones que no eran ciertas", ha dicho la colaboradora asegurando que se trata de un "éxito de comunicación".

Sin embargo, no está de acuerdo con la "categorización social" que hace "diferenciando a un político y a un ciudadano normal". Por otra parte, Fumanal tampoco comparte la idea de "nos habéis pedido": "Yo me pongo la mascarilla no porque me lo haya pedido ningún político. Me la pongo porque no quiero contagiar a los demás".

Ballesteros se ha defendido diciendo que a lo que quería hacer hincapié es "su valor añadido" porque "hay gente que no se puede comprar un producto de primera necesidad en pandemia mundial". "Todos los políticos son iguales cuando llegan a un sitios y al final no lo hacen. Al final, nos terminan decepcionando en cierto modo aunque no todos son iguales", ha seguido diciendo.

"Por eso, buscar tres pies al gato a un mensaje que es una reflexión emocional absoluta de todo lo que estamos viviendo, me parecen argumentos que carecen de sentido porque no estamos hablando de lo mismo", ha terminado de decir Tatiana pidiendo, minutos más tarde, que "los mensajes emocionales no se manchen de estas formas tan sucias y tan rastreras".

