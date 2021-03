El peor temor de Jorge Javier en 'Sálvame': "El público nos está dando la espalda"

Jorge Javier Vázquez lleva semanas intentando que el doctor de Sálvame, Jesús Sánchez Martos, participe en 'La verbena de Sálvame', una sección en la que los colaboradores interpretan un éxito musical popular.

Martos siempre lo rechaza y el programa lanzó una encuesta para testar la opinión de la audiencia y saber si los espectadores quieren ver al médico micrófono en mano. Lo que no se esperaba el programa era la respuesta de han tenido.

"Está pasando algo terrible en estos momentos. Yo creo que por primera vez en la historia, en estos 12 años, el público nos está dando la espalda", confesó Jorge Javier Vázquez, muy extrañado, este martes.

Lea también: Mila Ximénez vuelve a 'Sálvame' en plena lucha contra el cáncer: "Se ha complicado una zona y tengo que tomar una decisión"

Jorge Javier: "No lo entiendo, el público siempre putea a los colaboradores"

"Por primera vez en la historia de Sálvame, no se qué ha sucedido, que el público nos está dando la espalda", insistió. "Atención, porque hemos hecho una encuesta y, sorprendentemente y de manera mayoritaria, el público no quiere que haga la verbena. Pero si nuestro público se caracteriza por putear a los colaboradores. No entiendo por qué no lo hacen contigo", dijo a Sánchez Martos.

"Porque son serios. Tenéis una audiencia sería. Agradezco los mensajes de todos, diciendo que resista", explicó el médico. "Yo he venido aquí para hablar de salud", añadió.

Lea también: Jorge Javier Vázquez y su pulla contra Antena 3 en 'Sábado Deluxe': "No funciona muy bien"

Jorge Javier, sin embargo, no se da por vencido. "Vamos a emplazar a todos los seguidores del programa, necesitamos vuestra ayuda, en este momento el programa está perdiendo, el 61% no quiere que el doctor haga la verbena. Le tenéis tanto respeto que no queréis que lo haga. La encuesta va a seguir abierta hasta que sea favorable a nosotros", decía Vázquez entre risas. "Eso entonces es trampa".