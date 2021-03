Tenso choque entre Irene Montero y Mónica López en TVE por la prostitución: "Estoy preguntándole"

Mónica López ha recibido este miércoles a Irene Montero en la primera parte de La hora de La 1. La ministra de Igualdad ha visitado el plató de Televisión Española para hablar de la actualidad política del país, especialmente sobre la próxima celebración del 8-M y la Ley de Libertad Sexual que no termina de aprobarse en el Congreso de los Diputados.

Ha sido charlando sobre este asunto cuando se ha producido un tenso choque entre la política de Podemos y la presentadora de la cadena pública. Al hablar sobre la prostitución Montero acusó a López de plantear "una posición regulacionista". "Usted está defendiendo las posiciones regulacionistas", insistió la invitada.

"No, yo no estoy defendiendo. Estoy preguntándole", se defendió enseguida la periodista, negando tal afirmación. "En su pregunta va implícito el reconocimiento de que ejercer la prostitución puede ser un trabajo", le ha explicado la ministra. "Usted cree que no hay mujeres que...", empezó a decir López, a la que cortó la política para decirle que ella era "abolicionista".

"Creo que debemos perseguir a la industria proxeneta y garantizar los derechos de todas las mujeres y luchar contra la explotación sexual y eso es lo que estoy haciendo, al contrario de lo que han hecho gobiernos anteriores", ha argumentado la dirigente de Unidas Podemos.

Montero ha acabado su exposición señalando que los gobiernos anteriores al que su partido forma junto al PSOE no han dado más garantías a las mujeres. "Las han dejado en la más absoluta impunidad a la industria proxeneta", ha concluido antes de continuar con la entrevista.

