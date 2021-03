La primera vez de María Galiana, Herminia en 'Cuéntame', haciendo 'manitas': "En un banco, por la noche..."

María Galiana fue entrevistada por Pepe Viyuela en La Noche D, el programa de Dani Rovira. La actriz que da vida a la queridísima Herminia en la serie Cúentame cómo pasó, charló con cuestiones personales y abordó los motivos por los que estuvo a punto de borrarse de la Academia de Cine.

Galiana no cree que vuelva a ganar un Goya (lo consiguió por Solas en 1999 como Mejor actriz de Reparto). "En el cine a los viejos ya no nos quieren", dijo asegurando no estar de acuerdo con algunos ganadores en las últimas citas. "Igual que me lo han dado a mí, se lo han dado a actores que son infames de malos. Así, como suena".

"Algún Goya han dado que he dicho: como le den el Goya a este me borro de la Academia. Después no me he borrado, pero por inercia, por no ir a decir que me borren", apuntó la actriz que interpreta El abrazo en el Teatro Bellas Artes de Madrid.

María Galiana: "Yo era la foca, siempre he sido gorda, ahora estoy menos"

Más distendida, María recordó sus años como profesora. "Mis alumnos han sido siempre mis amigos. Yo era la foca, siempre he sido gorda, ahora estoy menos", dijo entre risas.

Galiana también contó una divertida anécdota. "Me molestó muchísimo, por ejemplo, ser la protagonista de mi boda. Para mí fue mucho más emocionante la primera vez que hice manitas. En un banco, por la noche, esa emoción no se me olvida. Y es que, esas emociones se están perdiendo".

La actriz aseguró que disfrutó mucho de la primera vez que condujo un coche y terminó diciendo lo que le diría a la María Galiana de 20 años: "Que fuera mucho más liberal de conducta. Yo he sido, como la mayoría de las mujeres de mi generación, una reprimida de tomo y lomo".

En #LaNocheDprimeraVez hablamos con María Galiana de las primeras veces de la actriz y entre otras cosas nos ha contado cómo fue su primer parto:



Mira la entrevista completa ???? https://t.co/aqkswHzVHS pic.twitter.com/PPwe9O6aA0 — RTVE (@rtve) March 2, 2021