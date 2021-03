Un grupo de negacionistas que apoya a Victoria Abril escupe y empuja a un reportero de Cuatro a las puertas de los Premios Feroz

La octava edición de los Premios Feroz se ha visto empañada por las polémicas declaraciones que realizó la actriz Victoria Abril en la rueda de prensa en la que recibía el reconocimiento de la prensa y la critica a toda su trayectoria profesional. La intérprete aprovechó el altavoz que le dio el galardón para soltar bulos e ideas negacionistas sobre el coronavirus y las vacunas.

Enseguida, se generó en redes sociales un gran debate sobre si debía entregarse finalmente o no el premio a Abril en la gala que tuvo lugar en Madrid en la tarde de este martes 3 de marzo. La organización de los galardones siguieron adelante con su idea de homenajear la carrera artística de la intérprete, dejando a un lado la controversia que ha protagonizado durante los últimos días.

Lo que no esperaba nadie es que las proclamas de Victoria Abril animara a un grupo de negacionistas a manifestarse a las puertas del hotel en el que se celebraba la ceremonia de los Premios Feroz. Hasta allí se desplazaron varios medios de comunicación, que vivieron momentos de gran tensión con algunos de los asistentes a la protesta.

Empujones y escupitajos a un reportero de Cuatro

Uno de ellos fue Alejandro Rodríguez, reportero de Cuatro al día encargado de cubrir el evento. Mientras trataba de informar en directo de lo que estaba ocurriendo en la alfombra roja de los galardones, el periodista fue increpado por varios manifestantes, recibiendo empujones y el escupitajo de uno de los negacionistas.

Sin mascarillas y con pancartas con consignas negacionistas, la decena de manifestantes enturbiaron la previa de los Feroz poniendo en riesgo a los periodistas y profesionales del sector audiovisual que asistieron a la gala. "Periodistas terroristas", gritaban desde una valla que cercaba la entrada del hotel.

Mientras en el plató de Mediaset comentaban las imágenes, la señal del programa enseñaba en directo a dos hombres desafiando a la cámara de Cuatro. Uno de ellos propinó un manotazo al operador, lo que hizo que Joaquín Prat pidiera que se devolviera el sonido de la conexión para enterarse de lo que estaba pasando. Los manifestantes comenzaron entonces a gritar "terrorista" y "pedófilo" a Alejandro Rodríguez mientras trataba de hacer su trabajo.

"Está siendo un poco desagradable", se quejaba el reportero. "Tengo a un grupo de personas a mi alrededor sin mascarilla esputándome encima. Yo ya he pasado el coronavirus, así que al menos no me voy a reinfectar en un corto plazo de tiempo", decía resignado mientras las cámaras mostraban a otro grupo atacando a reporteros de otros medios.