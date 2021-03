Los compañeros de 'OT' lloran la muerte de Àlex Casademunt: "No puede ser verdad"

La muerte de Àlex Casademunt a los 39 años ha sobrecogido a todos pero, especialmente, a sus compañeros de Operación Triunfo, el programa en el que participó hace veinte años.

"Esta madrugada me desperté para atender cómo muchas noches a mi hija pequeña y, he leído una noticia que me ha helado el corazón", ha escrito David Bisbal en Twitter. "Alex es un tío espectacular, de los que jamás pierden el humor, no se puede ir tan pronto. No puede ser. No puede ser. No puede ser verdad".

Chenoa: "Siempre estarás a nuestro lado. Mi música es tu voz"

Chenoa también se ha pronunciado en las redes sociales al conocer la noticia del fallecimiento de Àlex Casademunt. "Te quiero Alex. Te quiero mucho. Ve tranquilo, aquí siempre estarás a nuestro lado. Mi música es tu voz".

Verónica Romero ha escrito unas emotivas palabras. "Mañaco. Nadie como tú me hacia reír tanto. Me quedo con tu suavidad, tu sentido del humor y con las miles de mariposas que sentía siempre que te veía y me mirabas con esos ojazos azules .Te amo con todo mi amor. Preparado universo, allá va un ser de luz maravilloso".

'OT': "Te presentaste al casting con tu desparpajo, tu sonrisa pícara y nos enamoraste"

Gestmusic, la productora de Operación Triunfo, ha lamentado la muerte de Àlex Casademunt. La jefa de casting de la compañía, Noemí Galera, ha recordado así al cantante de la primera edición. "Te presentaste al casting con tu tatuaje en el cuello, tu desparpajo, tu sonrisa pícara y nos enamoraste. Así te quiero recordar, Alex. Lleva tu alegría allí donde vayas, aquí la echaremos mucho de menos".

