José Luis Martínez-Almeida en 'El Hormiguero': la "obsesión" por encontrarle novia, lo que mide y la única vez que le afectó un insulto

José Luis Martínez-Almeida, alcalde de Madrid, visitó este martes el plató de El Hormiguero. Pablo Motos abordó con él cuestiones de carácter personal y también otras de tono político. Además, participó en un cara a cara con su doble, Carlos Latre.

El programa comenzó con una divertida competición a la que se sometió el invitado y el presentador. Ambos se midieron para saber quién es más alto (o más bajo). 1,66 para Almeida y 1,68 para Motos.

Lea también: "Eligió vivir por el lado salvaje de la vida": las emotivas palabras de Pablo Motos sobre su amigo Quique San Francisco

El alcalde de Madrid explicó que la altura es la primera pregunta que aparece en Google cuando se busca su nombre. "La segunda es Almeida novia". "No entiendo esa obsesión por buscarme novia", comentó. "A la gente, con mi físico, le extraña que no ligue", dijo entre risas. Además, descartó usar Tinder para encontrar pareja. "Antes de ser alcalde tampoco lo utilizaba".

Los insultos a Martínez-Almeida: "Todos sabemos lo que me llamaban"

Pablo Motos preguntó a Almeida por los apodos e insultos que muchos le dedicaron cuando comenzó en la Alcaldía de Madrid. "Separo bastante lo personal de lo profesional", dijo el político, aunque reconoció que le "molestó una vez". "Todos sabemos lo que me llamaban y una vez pasé por una plaza y había un grupo de chavales jóvenes, alguno no tendría ni 18 años, y de repente gritaron esa palabra... me dio pena que gente tan joven estuviera tan envenenada".

Por otra parte, Martínez Almeida también explicó que es el menor de seis hermanos -"soy el niño mimado"- y que uno de ellos fue candidato por Vox en Soria. "Creo que ha reflexionado y va a volver a la casa común".

Lea también: Jordi Évole sufre un nuevo ataque de cataplexia en directo: Pablo Motos le auxilia en 'El hormiguero'

En cuanto a cuestiones políticas, Martínez Almeida se mostró a favor de la mudanza del PP. "Lo importante no es la sede, sino las personas", dijo. Asimismo, pidió dejar actuar a la Justicia durante el juicio por los papeles de Bárcenas. "Que pague quien tenga que pagar".