Disparan contra el refugio de Frank Cuesta y matan a uno de sus animales: "Le han metido un tiro; esto es muy injusto"

Frank Cuesta ha compartido este martes con sus seguidores un vídeo de Youtube en el que desvela la última tragedia en la que se ha visto envuelto. Al comienzo de la grabación, el presentador de DMAX comienza hablando en medio del gran ruido que está emitiendo uno de los pavos reales que posee en su refugio.

"Eso que estáis escuchando es el pavo real que está llamando a su hermano. ¿Por qué? Porque no lo ha visto en todo el día y están siempre juntos los dos machos y no lo encuentra", arranca explicando el madrileño, que avanza que "esta mañana ha pasado algo horrible".

"El caso es que se han escuchado muchos disparos esta mañana y he oído a este pavo llamando al otro continuamente y nos lo hemos encontrado muerto. Alguien mató al pavo real. ¿Por qué? Porque son idiotas. Si le pegan un tiro para comérselo, tendría un pase. Pero no ha sido así. Y esto no tiene nada que ver con el programa de caza que yo hice", advierte el herpetólogo.

Frank Cuesta explica a los espectadores que esos animales no son suyos, porque considera que los animales "no son de nadie", pero ha aclarado que viven dentro de su casa. "Han disparado a un animal que vive en mi propiedad. A lo mejor no estaba dentro y estaba en la valla, pero es mi propiedad", se ha quejado antes de desvelar por qué no ha llamado a la policía.

"Tal y como está el mundo no van a venir porque le han metido un tiro a un pavo real. Es muy injusto y muy jodido, pero es lo que hay. Después de mirar, me lo he encontrado ahí. Y le han metido un tiro que se lo han llevado por delante. Es triste y a la pava la tengo aquí, que se ha quedado acojonadita", se queja mientras la enfoca con la cámara, a muy pocos metros del cadáver de su 'pareja'.

"Esto es nuestra zona y se han movido por aquí y ahora las excavadoras por allí, gente entrando y saliendo... Pues este pavito, que los he criado desde que era bebé, pues te jode, porque es injusto. Esto es mi casa y no hay manera de protestar", ha lamentado emocionado y con impotencia el aventurero.

