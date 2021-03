El durísimo correctivo de Risto Mejide a la portavoz de los violentos en Barcelona: "No merecéis la tierra que pisáis"

Risto Mejide ha entrevistado este martes, 2 de marzo, en Todo es mentira a Adriana Roca, la portavoz nacional de Arran, la organización juvenil independentista que apoya los actos violentos ocurridos las últimas doce noches en Barcelona tras el ingreso en prisión de Pablo Hasél.

La joven ha defendido primero que desaparezcan las bolas de foam de las armas de los Mossos. "Entendemos que esto es un primer paso y que no sería suficiente. Hemos visto cómo le quitaron el ojo a una chica de 19 años (...) Es más fácil ir a buscar las responsabilidades de los manifestantes que intentar controlar el cuerpo de los Mossos d´Esquadra".

Sin embargo, Risto se ha mostrado tajante a la hora de condenar la violencia. "Puedo estar de acuerdo en que defiendas el paro juvenil, puedo estar de acuerdo en que la gestión del procés ha sido nefasta. Si yo fuera indepe estaría cabreado con Puigdemont que declaró la independencia 8 segundos".

Risto Mejide: "Me da vergüenza en lo que estáis convirtiendo Barcelona"

"Yo estaría muy cabreado con muchas cosas que pueden pasar en Cataluña. Pero la manera de estar enfadado no es lanzarte a la calle y arrasar con escaparates", ha continuado. "Y con eso nunca nos vas a tener de tu parte. La violencia es condenable, aquí y donde sea. El uso de la fuerza legítimo es de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Quien se salte eso, se puede llevar un palo".

"Esa es la garantía democrática que tenemos para que los violentos no tomen las calles como estáis haciendo en Barcelona", ha seguido en un tono durísimo. "Me da vergüenza en lo que estáis convirtiendo Barcelona. A mi me da vergüenza que haya jóvenes como vosotros que no representáis la juventud de Cataluña que estáis liando la que estáis liando. No os merecéis ni la tierra que pisáis".

Muy bien aquí Risto Mejide. ???????? pic.twitter.com/ZjJnNW5H0c — Hugo Manchón (@hugomanchon) March 2, 2021