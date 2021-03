Sale a la luz el turbulento pasado de Nuria Roca con María Teresa Campos en Telecinco: "Lo pasó mal trabajando con ella"

Juan del Val ha saltado por un día de Antena 3 a Telecinco. El colaborador de Pablo Motos en El Hormiguero visitó este martes el plató de Sálvame para promocionar su nuevo libro ante el público de Mediaset. Aprovechando su presencia en plató, Jorge Javier Vázquez preguntó al invitado por algunos asuntos de la actualidad del programa.

Y tras hablar de Juan Carlos de Borbón y de David Bustamante, el presentador se interesó por lo que opinaba el marido de Nuria Roca sobre Las Campos. Lo que nadie esperaba es que el escritor terminara confesando lo mal que lo pasó su pareja trabajando con ella en un viejo programa de Telecinco.

Lea también: Mila Ximénez vuelve a Sálvame en plena lucha contra el cáncer: "Se ha complicado una zona y tengo que tomar una decisión"

"María Teresa Campos es historia de la televisión. Está en un lugar especial, porque ha hecho cosas importantísimas en la televisión", empezó diciendo. "Pero es cierto que, a nivel personal, por todo lo que a mí me ha tocado indirectamente, no tengo de ella una buena opinión. Pero creo que profesionalmente y como comunicadora está en un lugar importantísimo", insistió en unas palabras que pillaron al catalán a contrapié.

Juan del Val: "Nuria Roca lo pasó mal con María Teresa Campos"

"¿Por qué no tienes buena opinión?", se interesó Jorge Javier. "Profesional, tengo una opinión extraordinaria, insisto. Personal, yo no la conozco, pero Nuria Roca, mi mujer, trabajó con ella. Y por definirlo de una forma elegante, digamos que no fue una buena experiencia. Yo no estaba allí, pero esa experiencia no fue buena. No lo pasó bien y yo, por solidaridad, evidentemente, tampoco. A mí no me ha hecho nada, pero a una persona tan próxima sí", desveló el invitado.

Lea también: Belén Esteban aclara su futuro con Carlos Herrera y Jorge Javier se ofrece: "No sabes cómo pagan en la COPE..."

"¿Lo paso mal con María Teresa Campos?", insistió el presentador de Sálvame. "Sí, no fue una buena experiencia profesional. De eso fue hace bastante tiempo, fue en las tardes de aquí, hace casi 20 años, pero imagínate... Yo ahora hablo porque me preguntáis, porque si no...", aclaró Juan del Val. "Qué manera tengo yo de meterme en líos", lamentó entre risas antes de destacar que, por contra, "Terelu siempre ha sido muy generosa con Nuria y conmigo".

Juan del Val desvelaba así la mala relación que mantuvieron Nuria Roca y María Teresa Campos en Buenas tardes, un programa que a finales del 2.000 pretendía hacer la competencia al exitoso Sabor a ti de Ana Rosa Quintana en Antena 3. Nuria Roca era la presentadora y María Teresa ejercía como directora mientras conducía Día a día en las mañanas de la cadena. El magacín apenas duró unas semanas en las tardes de Telecinco y fue retirado a mediados de enero de 2001 por sus bajos datos de audiencia.