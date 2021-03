Mila Ximénez vuelve a 'Sálvame' en plena lucha contra el cáncer: "Se ha complicado una zona y tengo que tomar una decisión"

Mila Ximénez ha reaparecido en Sálvame después de varias semanas alejada del programa donde colabora. La presentadora ha explicado que ha estado "un mes en la cama sin moverme". "Tenía ganas de volver; sé que la gente ha estado preocupada y yo también", ha confesado.

La colaboradora ha explicado el duro momento que está viviendo y se ha sincerado sobre lo mal que lo ha pasado. "Todo se decide en dos semanas. Se ha complicado una de las zonas y me harán un TAC. Dependiendo de eso, tomaré una decisión. Escucharé a mi doctora y decidiré", ha dicho. "No tengo miedo".

"O continúo o tomo la decisión de que yo no quiero seguir viviendo así. Lo que me ha pasado este mes no es vida. Yo tengo mucha fuerza, pero cada vez me cuesta más sacarla y levantarse", se ha sincerado en Sálvame.

"Si me dicen que no saben si va a funcionar, se acabó el tratamiento"

"Está siendo muy largo el camino y muy jodido, pero ahí estamos", ha relatado la colaboradora, que anunció hace seis meses que tenía cáncer. "A mí me gusta vivir, pero me gusta vivir con calidad de vida. Lo tengo dicho. Si me dicen que esto dura un tiempo, pues yo me organizo. No sé lo que haría, pero sé que estoy preparada".

"Si me dicen que esto va para larguísimo y que no saben si va a funcionar, se acabó el tratamiento. Lo que dure: me voy de viaje, me cojo una casa en el campo, pero yo no voy a continuar", ha asegurado. "Es una reflexión que me hago todos los días".

"No me puedo peinar porque me han cambiado la quimio"

Mila Ximénez también ha hecho un llamamiento a los fotógrafos que la esperan a la salida de casa. "Son muchas sesiones, estáis todo el día en la puerta. Si pudieseis evitarlo, me haríais la vida más fácil. Paso seis horas en un hospital y estoy cansada", ha comentado Mila. Asimismo, sobre su apariencia física, ha explicado "no me puedo peinar porque me han cambiado la quimio".