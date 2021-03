Las confesiones de Ibai Llanos a Évole: "No sabía que era ansiedad, yo pensaba que me moría"

Después de la sonada entrevista a José María Aznar, Jordi Évole regresa a La Sexta, el domingo 7 de marzo, con una entrevista al youtuber Ibai Llanos.

"Me gustaría conocer un poco más a Ibai, al Ibai que está detrás del showman para saber con quién pasan tantas horas nuestros hijos, de dónde vienes, conocer a los Llanos...", dice Jordi Évole en el adelanto de su programa.

En la promo también se han insertado algunos cortes sobre lo que Ibai Llanos contará al periodista. Entre otras cosas, hablarán de los impuestos y los youtubers que se van fuera de España. "Debes contribuir más que una persona que gana 1.500 al mes, ¿no? Yo es que lo pienso en mi cuarto solo y pienso eso. Igual es que soy gilipollas".

En otro momento del vídeo, Ibai Llanos habla de otros asuntos más personales. "¿Por qué de repente no puedo caminar? ¿Por qué me da miedo salir a la calle? Yo no sabía que era ansiedad o ataques de pánico, yo pensaba que me moría", dice en el vídeo.

Ibai Llanos: "Mi familia ha tenido curros muy humildes"

Sobre su procedencia, Llano explica que su familia "ha tenido curros muy humildes. Mi padre se ha llegado a sacrificar por mi hermano de haber estado sin comer algún día". "Me da miedo que los chavales tengan como objetivo ser streamers, ganar mucho dinero y vivir en este tipo de casas", dice sobre las aspiraciones de algunos jóvenes.

No me puedo dormir.

Qué nochecita...

Os dejo por aquí este pedazo de promo con @IbaiLlanos

Mezcla total de formatos: twitch, tv clásica, rótulos tomateros...

El domingo que viene en @LoDeEvole, el ídolo de tus hijos.pic.twitter.com/iwXKnCZIwb — Jordi Évole (@jordievole) February 28, 2021