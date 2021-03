El "gravísimo" secreto que Patricia Conde contó a Broncano: el momento más extraño de 'La Resistencia'

David Broncano recibió este lunes la visita de Patricia Conde. La presentadora acudió a La Resistencia para promocionar Nadie al volante, nuevo programa de Movistar+ que se había estrenado horas antes en #0 con Mariló Montero como 'madrina de honor' del formato.

Nada más comenzar la entrevista, Broncano vaciló a Conde, invitándola a conectar su teléfono móvil al cable que permite ver su contenido en la pantalla del programa. Ella se negó enseguida entre risas, temiendo que pudiera mostrar a los espectadores algo comprometido.

"Quizás hay algún hacker que hackea mi teléfono", temió la cómica justificándose. "No estoy preocupada por mi seguridad informática, es más por no romper matrimonios", soltó de repente en un comentario que dejó a Broncano totalmente contrariado, cayendo en la cuenta de que la invitada no estaba de bromas.

Broncano promete no contar el secreto de Patricia Conde: "Ni por dinero, ni por nada"

Ante su estupefacción, Conde optó por compartir solo el contenido de su móvil con Broncano, algo que este aceptó enseguida. "Confío en ti. Júrame que no vas a decir nada", le pidió antes de enseñarle la pantalla del teléfono, dejándolo completamente boquiabierto. "Me gustaría poder contarlo, porque lo que acabo de ver es gravísimo. Se me han puesto los pezones duros, se me ha erizado la piel. Es un secreto que nunca pensé que iba a saber", dijo enseguida el presentador.

"Ay, Dios mío, virgen santa lo que acabo de ver. En 2021 las cosas que están pasando. No sé cómo gestionarlo. Es algo además que yo conozco, estoy tenso", acabó diciendo como pista antes de dejar caer que es algo que alertaría a numerosos periodistas del corazón. "Ni por dinero ni por nada, no cuento el secreto ni aunque me paguen. El secreto está a buen recaudo", le prometió a la invitada.