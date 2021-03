"Tú eres del Real Madrid": el dardo de Mamen Mendizábal que "retrató" a Josep Pedrerol en La Sexta

Mamen Mendizábal contó este lunes con la presencia de Josep Pedrerol en la mesa de debate de Más vale tarde. El presentador de El Chiringuito visitó el programa de La Sexta para hablar de la detención de Josep María Bartomeu, expresidente del F.C. Barcelona, junto a otros miembros de su junta directiva por el llamado 'Barçagate'.

Agentes del Área Central de Delitos Económicos de la División de Investigación Criminal de los Mossos d'Esquadra registraron por la mañana las oficinas del Fútbol Club Barcelona en el estadio del Camp Nou para recabar más información sobre el presunto caso de intento de desprestigio a jugadores y exdirectivos del club a través de las redes sociales y medios.

Lea también: El nuevo fichaje de Josep Pedrerol para 'El Chiringuito': Royston Drenthe

Tras hacer un repaso a lo acontecido durante todo el día, Mamen Mendizábal intentó resumir rápidamente la preocupante situación en la que se encuentra el equipo catalán: "El club arruinado, eliminado de la Champions y con la directiva...", dijo la presentadora, a la que enseguida interrumpió su compañero.

Mamen Mendizábal "retrata" a Pedrerol en directo: ¿es del Real Madrid?

"No, no, espérate. Es verdad que tiene un 4-1 en contra del PSG, pero...", matizó Pedrerol, recordando que aún faltaba el partido de vuelta en el Parque de los Príncipes de París. "Bueno, te veo optimista, pero...", insistió la madrileña. "Eliminados no...", volvió a corregir el periodista.

Lea también: Josep Pedrerol responde a Pablo Iglesias por la polémica del euskera: "Esto va de fútbol, no de política"

"Te he visto a la defensiva. Tú que eres del Madrid, te he visto muy a la defensiva...", soltó Mendizábal entre risas en un claro dardo a Pedrerol por las dudas que siempre ha generado el conductor de Jugones sobre el equipo al que apoya. "¿Yo del Madrid?", preguntó descolocado el catalán. "Bueno, digamos que tiene una situación delicada en la Champions, lo voy a dejar ahí, y con la directiva detenida...", repasó la presentadora de La Sexta.

Horas más tarde, a través de las redes sociales, Mendizábal se hacía eco del divertido momento que ambos protagonizaron. Según la periodista, su compañero quedó "retratado" como seguidor del Real Madrid. "No voy a volver a tu programa", ha respondido entre bromas el presentador de El Chiringuito.

No voy a volver a tu programa @mmendizabal1 ???????? https://t.co/uJBgbLvZt3 — Josep Pedrerol (@jpedrerol) March 2, 2021