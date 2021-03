Qué dijo realmente Melani Olivares en el 'Deluxe' sobre sus novias y novios: las declaraciones de las que todos hablan

La confesión de Melani Olivares a Jorge Javier Vázquez en el Deluxe sobre la sexualidad sigue generando multitud de reacciones. Todo surgió cuando el presentador quiso saber más a raíz de un vídeo en redes sociales en el que la actriz pregunta a una de sus hijas si tenía "novio o novia".

"En mi casa nos gusta todo. Y más ahora, que estoy on fire", respondió Olivares negando el término de "bisexual" al considerarlo, según dijo, "muy moderno". "Toda la vida me han gustado los hombres y las mujeres. Lo que pasa es que nadie me lo había preguntado", aseguró.

"Me gusta la gente, en mi casa no hay géneros. No lo he contado como tampoco he contado los novios que he tenido", siguió diciendo a Jorge Javier añadiendo que mantiene relaciones largas y esporádicas con mujeres desde que tenía "25, 30 años".

Melani Olivares continuó revelando a Jorge que en estos momentos tiene "una pareja chico y una pareja chica". "Ahora estoy en el poliamor", dijo. "Voy picardeando". La actriz explicó que aunque las otras dos personas tienen constancia de esto, no se conocen entre ellas. "Yo no quiero una pareja convencional, yo ya no puedo con eso. Me aburro mucho".

La reacción de Sofía Suescun a la confesión de Melani Olivares

Este lunes, Ya es mediodía habló sobre las declaraciones de la que fuera actriz de Aída. Para ello, el programa contó con la presencia de Silvia Álava, doctora en Psicología: "El poliamor ha existido siempre, pero ahora nos atrevemos a decirlo públicamente porque la sociedad va evolucionando y, cada vez, se junta menos".

La experta describió el poliamor como "una relación con tres o más personas. Es importante saber que es consentida por todas las personas que están dentro. Mucho cuidado porque a veces nos estamos encontrando es que alguno de los miembros no saben que hay otra pareja en paralelo. No parece el caso del que estamos hablando [Melani Olivares]".

A continuación, Sofía Suescun quiso despejar sus dudas: "Puedo entender todos los conceptos, pero realmente "¿el poliamor puede surgirte con una edad avanzada o también en personas jóvenes, como yo, puede surgirnos esas ganas de tener novio, novia, novios y novias?". La psicóloga respondió que "puede surgir que a cualquier edad", pero que cuando se habla de poliamor "está bastante más premeditado".