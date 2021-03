El inesperado comentario que le soltó Pablo Motos a C. Tangana: "No pareces la persona más sociable del planeta"

Pablo Motos recibió este lunes la visita de C. Tangana. El cantante acudió a El Hormiguero para promocionar El Madrileño, nuevo álbum con el que ha revolucionado las listas de ventas en España desde que saliera al mercado el pasado viernes. El joven se ha llevado el aplauso del público y de la crítica con un trabajo plagado de colaboraciones: Jorge Drexler, Andrés Calamaro o Kiko Veneno son algunos de los artistas que participan en el disco.

Antes de comenzar su entrevista, el presentador de Antena 3 se deshizo en elogios con el invitado. "Menudo disco has hecho, cabronazo. Hacía mucho tiempo que no escuchaba una música disfrutándola tanto. Me supo mal cuando se acabaron las canciones", empezó reconociendo.

"¿Tú eres consciente de que el éxito de este disco se te va a ir de las manos?", le preguntó el valenciano al artista. "Voy a esperar y a disfrutarlo un poquito y luego a ver si se va. Pero yo creo que está controlado, son muchos años de carrera...", respondió antes de que Motos se interesara por cómo se siente uno al tener "tanta atención" alrededor.

El inesperado comentario de Pablo Motos sobre C. Tangana: "No pareces la persona más sociable"

En ese momento, Pablo Motos soltó un comentario de lo más inesperado, confesando lo que realmente pensaba de C. Tangana antes de conocerlo en persona. "No te enfades, pero tampoco pareces la persona más sociable del planeta", declaró el presentador ante las risas del cantante.

"He mejorado porque fue un motivo de gran pesar, hace tiempo que me llevó a estar dos años sin hacer música", admitió el entrevistado. "No aguantaba tener que venderme, no meterme en el estudio no solo a hacer música, sino que había que ponerse delante de la gente, de las cámaras... Ahora lo llevo bastante mejor porque tengo alrededor a mis amigos de siempre y que me dan las mismas collejas que me daban antes", reconoció Antón (su verdadero nombre).

"Tras pasar la crisis de los 30, ahora estoy en mi mejor momento, aunque en el peor de forma física. Pero con 28 años o así le veía como las orejas al lobo y sentía que, para todo lo que tenía que hacer, mi personaje no estaba en el mismo punto que yo. Me veía haciendo con 30 las mismas cosas que hacía casi con 20, y ahí es cuando comencé con la búsqueda y a componer", reflexionó.