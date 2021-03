"¿Pero eres gilipollas?": Mariló Montero estalla contra Patricia Conde en su visita a Movistar+

Patricia Conde ha vuelto este lunes a #0 de Movistar+ con Nadie al Volante, un nuevo programa-ficción que recreará el día a día de una redacción de un formato de televisión que nunca verá la luz. Este es el nuevo espacio de la presentadora en la plataforma tras Dar cera, pulir #0, formato junto a Ángel Martín que acabó su temporada el pasado mes de diciembre.

Patricia Conde ha contado en su estreno con una madrina de excepción: Mariló Montero, que ha participado en uno de los sketches del episodio. La presentadora de Canal Sur ha hecho de sí misma, protagonizando un enfado en clave de humor con la protagonista del formato, que interpreta el papel de la supuesta directora del programa. "¿Pero eres gilipollas? ¿Tú de qué coño vas?", le llega a preguntar Montero a Conde durante la bronca.

El cabreo de la navarra empieza cuando Conde se mete con su edad después de que esta le ofreciese participar en el Club Damas, una supuesta asociación de mujeres periodistas como Ana Rosa Quintana, Mercedes Milá o María Teresa Campos. "Joder, qué honor, estoy deseando jubilarme para entrar", responde Patricia ante una Mariló con cara de circunstancias.

Mariló Montero 'se pica' con Patricia Conde en el estreno de Nadie al volante

"¿Me estás llamando vieja así de repente por el morro?", le pregunta en el gag. "No, lo que pasa es que algunos nombres me recuerda a la Transición. Tú estás fenomenal. Vamos, que ya me gustaría llegar a tu edad con tu tipazo. Dentro de muchos años, claro", se justificó Conde, que no hacía sino empeorar la situación. "¿Tú cuánto años te crees que tengo, guapa? ¿Tú me has visto? ¿Has visto cómo están en esta redacción? ¿Has visto a ese tío que tiene los ojos puestos aquí desde que he llegado?", respondió enfadada la periodista.

"Vengo desde Sevilla con un frío que te cagas y pegándome un madrugón y no paras de insultarme. Me habían dicho que eras gilipollas, pero es que te has superado. No hay quien te soporte. Por cierto, olvídate del Club, cojones. Imbécil", le espetó Mariló a Conde mientras abandonaba la redacción. "¿Lo ves? Todo esto que ha hecho es un gag. Qué cachonda la tía", le dice Conde a una de sus ayudantes al final del sketch.