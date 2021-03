La reacción de Diego al ver a su novia Lola en la cama con Carlos y Lucía al lado en 'La isla de las tentaciones'

Diego y Lola se enfrentan este jueves a un momento decisivo. La isla de las tentaciones mostrará el momento cumbre de su paso por el programa, es decir, la hoguera de confrontación en la que él verá todo lo que ha ocurrido en la casa donde vive su novia.

Hay que recordar que Diego pidió el encuentro con su chica antes de ver todo lo que había hecho. Desconoce que durmió e intimó con Carlos mientras Lucía dormía al lado. Y todo ello después de haber 'roto' con Simone porque, supuestamente, quería estar bien con su novio.

"He hecho cosas peores, pensé que lo habías visto", dijo Lola a Diego antes de que el programa les pusieran las imágenes. En ese momento, el programa se acabó y el resto de 'hoguera' se verá este jueves, 4 de marzo.

Diego al ver a Lola con Carlos: "Igual es un sueño"

En el adelanto que El debate de las tentaciones mostró este lunes se pudo ver un breve vídeo en el que se muestra cómo reacciona él. "No sé si me pellizcan, igual es un sueño y estamos todavía en León antes de venir aquí", dice el concursante.

"El de las imágenes no es Simón, no sé si lo has visto", explica Lola. No sé qué me ha pasado", continúa la joven, mientras él permanece callado. "¡Diego!", suplica. Sandra Barneda le preguntará el jueves si quiere seguir en el concurso o bien dejar el realíty solo o acompañado.

