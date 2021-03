Belén Esteban aclara su futuro con Carlos Herrera y Jorge Javier se ofrece: "No sabes cómo pagan en la COPE..."

Belén Esteban ha reaparecido este lunes en Sálvame tras el nuevo enfrentamiento que tuvo con Jorge Javier Vázquez. Como ya ocurriera el verano pasado, muchos la colocaron en Viva la vida, programa que dirige su amigo Raúl Prieto. Sin embargo, la única oferta real de trabajo que ha tenido sobre la mesa ha sido la de Carlos Herrera en la Cadena COPE.

De forma directa, el catalán ha querido saber qué hay de cierto sobre su posible fichaje para el matinal del veterano locutor: "¿Te vas a ir con Carlos Herrera?". Belén ha respondido diciendo que nunca se iría de Sálvame, pero ha dejado las puertas abiertas a una posible colaboración.

"Yo, de esta productora, La Fábrica de la tele, no me voy a ir. Pero oye, a lo mejor más adelante puedo ir... Nunca he estado en la radio. A lo mejor hago un día", ha dicho la Esteban agradeciendo, una vez más, la oferta de Herrera.

Belén Esteban abre la puerta a fichar por Herrera... y Jorge Javier se ofrece: "Si me llama, yo lo haría"

Con todo esto, Jorge Javier también se ha dejado querer: "Lo que tendría que hacer Carlos Herrera es ficharnos a los dos". "A mí no me importaría", ha espetado ella a lo que él ha añadido: "A mí, si Carlos Herrera me llama para hacer una colaboración con Belén, yo lo haría".

"Pues ya está dicho", ha sentenciado la Esteban mientras que Jorge ha bromeado sobre los honorarios. "Tú no sabes cómo pagan en la COPE... Te lo digo yo". Por último, el presentador ha querido mandar el pésame (con retraso) a Herrera por la muerte de su madre.

"Yo no tengo nada que ver ideológicamente con Carlos Herrera, pero me parece un profesional brutal y me gusta desde hace muchos años", ha terminado de decir él después de que Antonio Montero afirmara que no veía la idea.