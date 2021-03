"Solo quiero decir una cosa": Belén Esteban vuelve a 'Sálvame' y se ve las caras con Jorge Javier tras su gran bronca

Belén Esteban ha regresado al plató de Sálvame trece días después de protagonizar una brutal bronca con Jorge Javier Vázquez. Los colaboradores se enzarzaron por una broma tras la cual la de San Blas acabó abandonando entre lágrimas el plató del programa vespertino de Telecinco.

Desde ese momento, Sálvame silenció por completo el conflicto y, poco a poco, empezaron a correr los rumores por el resto de espacios de la parrilla de Mediaset. "¿Te estoy diciendo de manera clara perdón, no eres capaz de aceptar la disculpa y encima me dices que tienes fotos mías? Mira tía, paso. Ahora sí que paso, me has demostrado cómo eres. Me vas a venir tú a decir a mí que tienes fotos mías avergonzándome. De mí puedes enseñar lo que te salga de las narices, pero ese tipo de comentarios a mí me demuestran qué clase de persona eres. Por si acaso me faltaba conocerlo", le llegó a decir e presentador a la tertuliana.

"¡Venga ya las tonterías estas! No me vengas con amenacitas, ni con nada. ¿Porque aquí sólo se te aceptan las disculpas a ti cuando te equivocas? ¿Eh? ¿Tienes la potestad de pedir perdón y que la otra persona lo acepte? ¿Eres tú quien dicta esto sí o esto no? Pues chata, conmigo no. Porque te las he pedido de corazón. Y no me llores porque me da igual, que ya sé que el lloro queda muy bien en cámara. ¡A tomar por saco la bicicleta! ¡A tomar por culo hombre!", concluyó el catalán mientras Belén salía llorando del plató.

La advertencia de Belén Esteban en su regreso a 'Sálvame'

Desde ese 16 de febrero, Belén Esteban no regresó a su puesto de trabajo y muchos comenzaron a especular que la princesa del pueblo había decidido dejar para siempre Sálvame. Y aunque algunos incluso la han colocado en Viva la vida, siguiendo el camino de otros colaboradores como Terelu o o Carmen Borrego, lo cierto es que la única oferta de trabajo real que recibió fue la de Carlos Herrera, quien trató de ficharla para la Cadena COPE.

Este lunes, Sálvame ha arrancado con Gema López sustituyendo a Jorge Javier en la primera hora del programa. La periodista ha destacado enseguida la "alegría" que sentía al ver de nuevo a Belén en plató. "Ya era hora de que vinieras, ¿eh? Menudas vacaciones", le soltó Antonio David.

"No he descansado porque he hecho muchas cosas que tenía que hacer. He hecho cosas que tenía que hacer en casa, ha venido mi mamá, que tenía que venir al médico y he estado con ella, estoy arreglando cosillas en casa... Y estoy contenta de volver a mí trabajo", recalcó la colaboradora. "Me encanta que subrayes lo de mi trabajo. Está todo claro, ¿no?", preguntó Gema.

"Es que es muy fuerte. Solo quiero decir una cosa para que quede claro. Cada vez que pasa algo en mi programa, me ponen en el programa de mi hermano y amigo Raúl Prieto. Vamos a ver, señores, yo tengo un contrato con esta productora. Cada vez que falte no me tengo que ir a Viva la vida, que es un programa que admiro y respeto. No tengo nada más que decir", concluyó Belén, que no hizo referencia a Jorge Javier en ningún momento.

Minutos más tarde, mientras Belén Esteban opinaba sobre la entrevista de Isa Pantoja en el Deluxe, Jorge Javier entró en el plató partido de risa al tener que interrumpir a su compañera. "Perdóname Belén. ¿Eh? Perdóname", dijo entre carcajadas el presentador, que aseguró que era pura casualidad que le tocara entrar en ese momento.