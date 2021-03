La última aparición de Quique San Francisco en televisión: protagonista del anuncio de Campofrío

Quique San Francisco ha fallecido a los 65 años este lunes, 1 de marzo. El carismático actor llevaba casi dos meses ingresado en el hospital Clínico San Carlos de Madrid a causa de una neumonía bilateral severa, agravada en las últimas horas por una bajada de defensas.

El intérprete había intervenido en varios programas de televisión en el último año y, como era habitual, siempre daba buenos titulares. Repasamos sus últimas apariciones en la pantalla.

En noviembre de 2020, San Francisco repasó la actualidad política con Cristina Pardo en La Sexta. "No me fío de Fernando Simón, Ayuso me cae bien", dijo optando por el silencio cuando fue preguntado por Pablo Iglesias: "Prefiero no hablar".

En las mismas fechas, también charló con Fran Rivera en Espejo Público. "Estamos viviendo una dictadura disfrazada terrible", dijo al torero. "Yo no soy de ningún partido, a mí me llaman facha por llevar la bandera de España".

Más contundente fue meses más atrás, a finales de marzo, también con Pardo. El actor fue durísimo a la hora de centrar sus críticas contra el Gobierno tras la irrupción de la pandemia de coronavirus en España: "Lo sabían desde enero".

Quique San Francisco protagonizó el anuncio de Campofrío en la Navidad de 2020

El hormiguero ha sido uno de los espacios donde más risas ha provocado el actor. Pablo Motos y él generaron grandes momentos de complicidad. "He generado muchísimos miles de euros a lo largo de mi vida. Pero generalmente, todo lo que me entra ya me lo he gastado... y encima lo debo. Siempre he vivido al día. Hay que aprovechar, porque uno nunca sabe cuando le va a llegar el hostión. Me propone bolos para el año que viene, pero no sé si voy a estar aquí", dijo en verano de 2019.

Su último trabajo fue el anuncio de Campofrío para la Navidad de 2020. Precisamente, Quique San Francisco fue el protagonista del spot, que homenajeó a Michel Robinson o Pau Donés, entre otros.

Youtube Video