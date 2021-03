El anuncio de Kiko Hernández que ha despertado las críticas: "Los gimnasios huelen mal y hay muchos virus"

Kiko Hernández se ha posicionado en el centro de la diana por culpa de una de las promociones que hizo en Mejor llama a Kiko, el espacio de teletienda que emite Telecinco de madrugada en el que el colaborador de Sálvame vende todo tipo de productos.

La culpa la tiene una cinta andadora para hacer ejercicio en casa en tiempos de pandemia. Lo cierto es que la forma de vender el aparato de fitness de Kiko no fue la adecuada, puesto que dejó a los gimnasios en un mal lugar.

Las palabras con las que trató de convencer al espectador de su compra fueron las siguientes. "¿Vas a ir al gimnasio, que huele mal, que hay mucha contaminación, y que hay muchos virus? ¡Muchos virus, muchas cosas que no tienes que coger!".

Y esto no fue todo, porque Kiko continuó diciendo: "A mí me daría miedo ir al gimnasio, con todo lo que hay ahora mismo. Quién te dice que no pillas un COVID, que no pillas un no sé cuántos, que uno toca la máquina. La máquina tiene que ser tuya, porque sabe Dios quién ha tocado eso, si lo han desinfectado o no han desinfectado esto".

Logran la retirada inmediata del polémico anuncio de Kiko Hernández que denigra a los gimnasios

Como era previsible, el anuncio ha tenido una repercusión muy negativa. En primer lugar, ANCEFS (Asociación Nacional de Centros de Entrenamiento Funcional y Salud) protestó en redes sociales haciéndose eco del fragmento del programa de teletienda.

Habiendo quedado demostrada la seguridad de los centros deportivos, hablando de declarar el deporte actividad esencial, y con miles de empresarios y trabajadores en las colas del hambre, Kiko Hernández piensa que mentir es la mejor manera de vender productos para Telecinco.

Finalmente, la FNEID (Federación Nacional de Empresarios de Instalaciones Deportivas) ha conseguido que se retire el anuncio después de enviar un burofax a Mediaset, en el cual se recuerda que ha quedado demostrada la seguridad de los centros deportivos.

Marketing Directo, la productora del espacio ha pedido disculpas y se ha comprometido a que el programa que se grabe este lunes, 1 de marzo, procederá a "hacer público nuestro reconocimiento a la labor de la instalaciones deportivas y gimnasio como motos de la economía en nuestro país, generados de empleo, y como espacios que fomentan hábitos saludables".

