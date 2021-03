"¡Soberbio, engreído, caradura!": brutal enfado de Ferreras con Aznar tras sus "mentiras" ante Évole

José María Aznar señaló este domingo a Antonio García Ferreras durante su entrevista con Jordi Évole. El presentador de La Sexta le preguntó por las mentiras de su gobierno durante los atentados del 11 de marzo de 2004 y el expresidente salió a decir que, aquellos días, había periodistas, como Ferreras, que supuestamente apoyaron la tesis de que había sido ETA el causante de los ataques a los trenes en Atocha.

Un día después, el presentador de Al Rojo Vivo ha respondido enfadado al que fuera líder del Partido Popular. "Tú escuchas a Aznar y ayer era una mentira sí y otra también. ¡Soberbia, engreimiento, cara dura...! Aznar diciendo: 'La verdad es que yo lo de mi equipo imputado... imputado...' Él no se enteraba de nada", dijo irónico Ferreras en alusión a los casos de corrupción del PP durante los años de su mandato.

El periodista fue poco a poco repasando algunas de las imágenes más destacadas de la charla de Évole con Aznar e hizo un inciso en el momento en el que el expresidente aseguró no conocer ni a Álvaro Pérez Correa, ni a Bárcenas a pesar de que formaban parte del partido y de que estuvieron invitados a la polémica boda de su hija. "Todos en la boda y no como simples invitados. Él dice que iban de parte del novio, que él no los conoce... ¡Trabajaban para el Partido Popular!", dijo incrédulo Ferreras.

Ferreras vapulea a Aznar por seguir mintiendo con el 11-M

Finalmente, antes de dar paso a una publicidad, Ferreras se dirigió a las cámaras de La Sexta para lanzar un duro discurso contra José María Aznar por las mentiras que 16 años después sigue soltando sobre la tragedia del 11 de marzo de 2004. "Aznar mintió sí, mintió durante el 11M. Mintió entonces y sigue mintiendo ahora sobre el 11 M. Lo hace porque es un mentiroso que miente como un bellaco. Y a lo mejor no hay muchos que se atrevan de decírselo a la cara. Y lo hace con la cara dura de un soberbio que mintió a toda una nación en uno de sus momentos más trágicos", empezó atizando.

"Porque lo que decía su equipo en aquellos días, aquellos terribles días, es: 'Si ha sido ETA, nos salimos del mapa, señor presidente. Pero si han sido los yihadistas nos vamos para casa", recordó el presentador. "Estas palabras las ha desvelado un exministro del PP como es Margallo. Esa es la razón de tantas mentiras. Ese intento de gigantesca fake que solo buscaba ganar unas elecciones ocultando la verdad. Ocultándola hasta después de las elecciones. Las pruebas eran abrumadoras y por eso Aznar sigue mintiendo", lamentó Ferreras.

"Ah, y respecto a la guerra de Irak. No, no había armas de destrucción masiva como nos hacían creer. Nos lo intentó hacer creer el llamado trío de las azores. Al menos, Tony Blair ha tenido la decencia que no tiene Aznar. Ha pedido perdón por esa falsedad que justificó una guerra. Aznar y la mentira, unidos para siempre", concluyó el periodista.