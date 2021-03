El duro zasca de Évole a Pablo Hasél tras condenar su encarcelamiento: "No merece ser símbolo de nada"

Cristina Pardo conectó este domingo en directo con su compañero Jordi Évole, quien entró de forma telemática en La Sexta para hablar de la entrevista a José María Aznar que inauguraba la nueva temporada de Lo de Évole. Además, la presentadora aprovechó su charla con el periodista para que hiciera algunas valoraciones sobre los disturbios que continúan en Barcelona por el encarcelamiento de Pablo Hasél.

Durante más de una semana, las calles de ciudades como Madrid, Valencia o Barcelona se han llenado de protestas por la detención del rapero. Estas manifestaciones han acabado en algunos puntos con altercados muy graves. En su intervención, Évole se ha mostrado muy crítico con el comportamiento de algunos energúmenos que han quemado cajeros o destrozado mobiliario urbano.

"¿Qué impresión quieres que tenga? A mí ningún tipo de comportamiento violento me parece admisible. Me parece además que estamos convirtiendo en símbolo a alguien que no merece ser símbolo de nada, como es el caso de Pablo Hasél", ha empezado diciendo el presentador de Atresmedia.

Jordi Évole "condenaría" a Pablo Hasél a escuchar "durante una semana seguida su música"

Jordi Évole ha aclarado que él está totalmente en contra de su encarcelamiento: "De hecho, he firmado un manifiesto en contra de su entrada en prisión", ha desvelado. "Pero de ahí a que se haya convertido en lo que se ha convertido me parece una exageración", ha opinado. "Tengo la sensación de que muchas de las personas que se manifiestan, si tuvieran una conversación de más de media hora con Pablo Hasél se plantearían por qué están defendiendo a este tío", ha opinado.

"Lo de meter a la gente en la cárcel por según qué tipo de historias me parece una cosa retrógrada. La cárcel la dosificaría para casos muy concretos. A Pablo Hasél le haría algo muchísimo peor y es que escuchase durante una semana seguida su propia música", ha dicho con ironía el catalán, que provocó las carcajadas de Cristina Pardo antes de despedir la conexión.