Alaska y Mario Vaquerizo defienden a Victoria Abril tras sus teorías negacionistas con el coronavirus: "Es muy valiente"

Victoria Abril se colocó la semana pasada en el foco de la polémica después de utilizar la rueda de prensa de entrega del Feroz de Honor por su trayectoria profesional para soltar todo tipo de teorías conspirativas sobre la vacuna del coronavirus.

La protagonista de Tacones lejanos o Amantes aseguró que el "Covid habrá matado este año ni siquiera un 5% de los muertos naturales" y que los ciudadanos somos "cobayas", tachando a las vacunas de "experimentos sin probar".

"Nos meten directo, rapidito y que, además, no solamente no están funcionando sino que desde que estamos vacunando hay más casos positivos, más enfermos y más muertes", defendió Abril, que enseguida se encontró con el rechazo de numerosos científicos y ciudadanos golpeados por la pandemia.

Alaska y Mario Vaquerizo defienden a Victoria Abril

En la otra cara de la moneda, hay quien se ha atrevido a defender a Victoria Abril tras sus polémicas declaraciones. Este domingo, Jorge Javier Vázquez aprovechó la presencia en plató de María Barranco para preguntarle por este asunto.

"La cosa es muy seria, no sé como se puede hablar de esa forma tan rotunda y ser tan ignorante. Claro que tiene que haber libertad de expresión y que cada uno opine lo que quiere, pero tú no puedes opinar que está muy bien que la gente se muera, como nos está pasando y la desgracia que tenemos encima, es una pandemia mundial. No estoy de acuerdo", ha condenado la actriz.

En ese momento, el presentador del Deluxe dio paso a unas imágenes de reacciones a la salida de tono de la intérprete. Y mientras que Loles León o la viróloga Margarita del Val se sumaron a las críticas, Alaska y Mario Vaquerizo decidieron echarle un capote. "Creo en la libertad de expresión, estoy en contra de la Santa Inquisición. Cada persona puede decir lo que considere, y hay personas que son muy valientes como Victoria Abril o Miguel Bosé que no se autocensuran", ha señalado Vaquerizo sumándose al apoyo que Alaska tuvo hacia el cantante hace unos meses en La Resistencia.

"Yo espero que cuando me vuelva loca, según vuestro criterio, no me lo digáis. Yo no os he pedido opinión como para que vengáis a decirme que me he vuelto loca, que no haga esto o no haga lo otro. ¿Que no hemos entendido todavía en el siglo XXI que cada uno puede hacer y decir lo que quiera?", dijo entonces la artista mexicana.