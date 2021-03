Aznar "señala" a Ferreras desde La Sexta y Évole salta: "Me recuerda a Pablo Iglesias con los periodistas"

Jordi Évole y José María Aznar protagonizaron un tenso momento cuando abordaron el asunto de los atentados del 11M. Durante la entrevista que el periodista hizo en La Sexta al expresidente del Gobierno, el presentador quiso saber por qué mantuvo la tesis de que ETA fue la banda terrorista autora de los hechos.

"Usted aquella mañana, por ejemplo, alrededor de las 13:00, llama a directores de periódico para decirles que ha sido ETA", explicó Évole. "Usted, incluso, ha añadido que algunos de esos directores, como el director de El País, le comenta que 'ya era en lo que estaban trabajando".

"El primero que sale a lamentar el atentado es Ibarretxe y el segundo que sale es Rodríguez Zapatero. El último que sale es el Gobierno porque yo exijo que a mí se me dé toda la información y garantías que demuestren que esa sospecha es así", explicó Aznar. "Cuando tenemos toda esa información en la cual nos dicen todos los servicios que ha sido ETA, entonces, el Gobierno salió decir que ha sido ETA", insistió Aznar.

El 'recado' de Aznar a Ferreras desde La Sexta

El expresidente del Gobierno, incluso, aprovechó para mandar un 'recado' durante la entrevista a Antonio García Ferreras, presentador de La Sexta, que por entonces era director de Informativos de la Cadena SER. "Recuerdo muy bien la voz de una persona en una emisora de radio diciendo que tenía delante una foto de los tres terroristas de ETA que habían atentado en Madrid".

"¿Quién lo dijo eso?", preguntó Jordi Évole a Aznar. "En esta casa es muy conocido", se limitó a responder el expresidente. Ante la insistencia del periodista, Aznar recordó el cargo que desempeñaba esa persona en 2004 y fue entonces cuando Évole supo a quién se refería. "¡Ah, el señor Ferreras!". "Me recuerda un poco a Pablo Iglesias cuando señala a los periodistas", espetó Évole. "Cuando se cuenta la historia, hay que contarla, porque, si no la historia no vale para nada. Eso se retransmitió en directo".