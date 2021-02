Carlota Corredera desvela en 'Sálvame' qué hará el próximo 8M: "Toca ser responsables"

Con el 8M a la vuelta de la esquina, la polémica se ha desatado después de que algunas plataformas feministas ya hayan propuesto manifestarse en plena pandemia. Mientras que Carolina Darias, la ministra de Sanidad, fue rotunda al decir que "no ha lugar", el delegado del Gobierno en Madrid sí permitirá concentraciones de no más de 500 personas, aunque no lo recomienda.

Carlota Corredera ha dado su opinión este viernes, 26 de febrero, en la sección feminista de Sálvame Con M de Mujer de Geles Hornedo. "Yo, desde luego, no voy a salir", ha dicho después de citar a la máxima responsable en materia sanitaria del Gobierno.

"Lo que toca es ser responsables. Ahora no tenemos la misma información que la que había hace un año, por mucho que se haya machacado a la gente", ha asegurado. "Todas las feministas deberíamos de encontrar la fórmula común para manifestarnos el Día Internacional de la Mujer y para que se siga escuchando nuestra voz".

Carlota Corredera llama a "salvar el verano" para que "todo el mundo tenga trabajo"

La presentadora de Telecinco ha utilizado como altavoz el programa para pedir que nos concentremos en "salvar el verano para que todo el mundo tenga trabajo en el turismo y la hostelería".

Por otra parte, Carlota ha defendido la postura de aquellas mujeres que sí saldrán a manifestarse el 8 de marzo "con distancia y con mascarilla": "Pues oye, si está autorizada esa manifestación... Aquí ha habido muchas durante la pandemia y no ha pasado nada".