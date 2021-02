Ferreras responde al "recadito" de José María Aznar, ¿sobre el 11M?: "Fue un mentiroso"

Jordi Évole regresa este domingo a La Sexta entrevistando a José María Aznar. El periodista ha entrado en Al rojo vivo de Antonio García Ferreras para desvelar la intrahistoria de la grabación con el expresidente del Gobierno. Se trata de la primera entrevista que el exdirigente popular concede a La Sexta.

El periodista ha explicado que Aznar aceptó la entrevista porque, según dice, le hizo "ilusión" que el programa se acordara del 25 aniversario de su primera victoria electoral al frente del Partido Popular. "Eso nos abrió las puertas".

Además, Évole, ha contado que el trato que tuvo Aznar con él fue correcto y que intentó que la entrevista no acabara mal: "En el preguntar y en el repreguntar no tiene que haber ningún problema por parte del entrevistado y en este caso no lo hubo".

Aznar, la entrevista con Jordi Évole y el "recadito" a Ferreras

Aznar hablará sobre la boda de su hija, responderá sobre la polémica del 11M, la corrupción del PP, la monarquía...y también lanza un "recadito" a Ferreras. "Hombre, eso tiene que ver seguro con el 11M. Él tiene una tradición, mentir durante aquellos días. No sé si mantiene las mentiras... ¿o me espero a verlo?", ha saltado el presentador.

Évole le ha animado a que se esperara a ver el programa este domingo (21.25) en La Sexta para así responderle con todas las de la ley el lunes. "Sí, seguro que sí. Pero vamos, conociéndole, sobre el 11M, fue un mentiroso".

Hay que recordar que Ferreras fue durísimo contra Aznar y su gobierno por los atentados del 11M en Madrid. El periodista ha reprochado más de una vez que el PP no pidió perdón "por haber vendido a los españoles que aquel atentado era obra de los etarras cuando, en realidad, una célula islamista fue la responsable".

???? Lo de la nueva temporada empieza con Aznar pero hay mucho más.



Este domingo (21.25h), estreno. pic.twitter.com/N6LHnIUC6p — Lo de Évole (@LoDeEvole) February 24, 2021