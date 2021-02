La fotografía de Jesús Calleja que ha provocado la polémica en redes: "Veis cosas donde no las hay"

Jesús Calleja se ha convertido en el centro de las críticas en las últimas horas por la publicación de una impactante imagen en sus redes sociales, tomada en uno de sus viajes a África. "Os dejo esta foto que saqué en Etopía del pie de un curandero, que pienso yo que no entra ni un clavo", dice.

Pero lo que ha suscitado la polémica es la siguiente frase: "Por cierto, la hice con un smartphone! Concretamente un Samsung S20 Ultra que lleva una cámara. Cada día flipo más con la calidad que dan", escribe citando a la compañía de tecnología.

Lea también: Jordi Évole sufre un nuevo ataque de cataplexia en directo: Pablo Motos le auxilia en 'El hormiguero'

Muchos usuarios han cargado contra el presentador de Mediaset al entender que dicha publicación no es adecuada para hacer ningún tipo de promoción. Tal ha sido el incendio que el propio Jesús Calleja ha tenido que salir al paso para defenderse del chorreo de palos.

Aluvión de críticas a Jesús Calleja por su última fotografía publicada en redes sociales

"Veis cosas donde no las hay. Es una buena foto de la que me siento orgulloso y me fascina que la haga un teléfono del que no me une ningún contrato publicitario de nada, ves qué simple Cuando un fotógrafo saca una buena foto y se la publica una revista especializada, se comenta con qué equipo se hizo la foto, busca y verás", se defiende.

Calleja añade, además, que "mucha elucubración, solo agradecimiento a los que hacen posible la tecnología nada más, cero publi, pero parece ser que comentario a la foto ninguno. Por cierto, ¿tú vas pagando a cada uno que sacas una foto? Qué sencilla es la foto y cómo el ser humano se complica en ver cosas donde no hay nada..."