Tensa entrevista de Risto Mejide a Íñigo Errejón por culpa de Pablo Iglesias: "Los dictados de Maduro"

Risto Mejide se enzarzó con Íñigo Errejón este jueves en Todo es mentira a cuentas de las declaraciones que hizo Pablo Iglesias sobre los medios de comunicación privados. El presentador quiso saber si el líder de Más país comparte opinión con el que fuera su jefe en Podemos.

"Es evidente que los medios de comunicación privados tienen una línea particular y creo que es sano que lo reconozcan, que son actores políticos, que se les puede criticar igual que ellos nos pueden criticar. Hay que hacer menos drama", señaló el político.

Lea también: Andrea Levy se sincera con Risto Mejide: "No iba borracha, tengo fibromialgia y tomo muchos medicamentos"

Risto, extrañado repreguntó: "Si tenemos una línea todos los medios, ¿este programa qué línea tiene? Porque a mí nunca me lo han dicho, igual estoy acertando por casualidad". "No lo sé, eso lo tienen que decir ustedes", aseguró Errejón a lo que Mejide espetó: "A mí nunca me han dicho qué decir o de qué manera decirlo. ¿Eso es una línea?".

Risto y Errejón se enzarzan por las declaraciones de Pablo Iglesias sobre los medios de comunicación

"Eso significa, Risto, que tú decides qué temas te parecen más importantes tratar y cuáles menos. Y eso es una decisión editorial, perfectamente legítima", aseguró después a lo que Mejide sentenció: "Luego entonces esa línea no pertenece a los grupos de comunicación ni a los poderes económicos, sino al humilde presentador de este programa".

Lea también: Jordi Évole sufre un nuevo ataque de cataplexia en directo: Pablo Motos le auxilia en 'El hormiguero'

La conversación se puso tensa y el presentador remató el asunto atacando a Iglesias: "Usted le conoce mejor que yo quería saber si sabría por qué siempre extiende esa sombra de la sospecha sobre que los medios de comunicación estamos siguiendo el dictamen de las empresas del Ibex35. Sinceramente, a mí me parece igual de ofensivo que si yo dijera que él sigue los dictados de Maduro".

Análisis mediático de Risto Mejide y Errejón tras las palabras de Iglesias pic.twitter.com/O6J4AsAQmn — LaMoscaTV (@LaMoscaTV1) February 26, 2021